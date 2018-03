Un salvadoreño gestiona las redes del Real Madrid en España

Lee también

Por las próximas seis semanas, el estudiante de Master en Marketing Deportivo de la Universidad Europea de Madrid, Óscar Silva, trabajará para el Real Madrid en el equipo de gestión de redes que opera desde el mismísimo estadio Santiago Bernabéu.Silva, que viajó a Madrid con el apoyo de su familia para continuar sus estudios, resultó favorecido para realizar una pasantía en el equipo blanco, gracias a las buenas notas conseguidas hasta este momento.Aficionado del Alianza y del Real Madrid, Silva dijo a EL GRÁFICO que “después de los primeros dos meses de Universidad, y tras la entrega de trabajos, exposiciones, informes, evaluaciones de los catedráticos, se escogieron a ocho alumnos, con el mejor ranking de notas” entre los que él figuró en el cuarto lugarEstos curriculums fueron enviados al Real Madrid para que escogiera, según sus necesidades y perfiles, a cuatro alumnos para realizar sus prácticas en las diferentes áreas del departamento de marketing. El salvadoreño fue uno de ellos.Su experiencia en la agencia digital Plan B en El Salvador y las notas, consideró el cuscatleco, le beneficiaron para ser “fichado”.“Cuesta creer que esto sea real, a veces pienso que sigue siendo un sueño, tener como oficina el Santiago Bernabéu es indescriptible, aunque sea por poco tiempo (ya que las prácticas de Máster duran entre 5 y 6 semanas), la experiencia que ya estoy disfrutando y lo que resta, es increíble, brutal”, expresó.Amante del deporte rey, Silva siempre ha admirado al Alianza. Además, es un fiel creyente de todos los ideales de los hinchas de la selección que esperan, un día, ver a la Azul clasificarse a la Copa del Mundo.Sus inicios en el marketing digital datan del 2013, cuando Plan B, una agencia digital del país le dio la oportunidad de trabajar como Community Manager. Luego pasó al cargo de proyect manager, avanzó a la coordinación del área de social media, y por último se mudó a Nicaragua por un año ya que mediante una agencia inició la apertura del mercado digital en ese país.Trabajando en el mercadeo y con el fútbol siempre en mente, consideró que ambas cosas se podía funcionar y así se enteró de la oportunidad en la Universidad Europea que se realiza en cooperación con la Escuela Universitaria del Real Madrid, y “en la que además, dentro de su oferta académica te seducen con la posibilidad que los mejores estudiantes del curso, realicen sus prácticas dentro del Departamento de Marketing del Club”.“Me dejé seducir, no solo por esa ventana que se veía bastante lejos en algún momento, sino por la oportunidad de vivir de lo que amo, y que me paguen por ello”, detalló.Tocó todas las puertas posibles para que gestionaran su sueño y no lo consiguió hasta que su madre tomó la valiente decisión de buscar el financiamiento de la carrera mediante un crédito de estudio y así, inició la aventura en la que hoy se encuentra.Viajó en octubre pasado y dejó acá su casa, familia, novia y amigos, para mudarse a España, donde fue acogido por unos familiares.“Mi universidad está al norte de Madrid, yo vivo en el sur, en la provincia de Toledo, me muevo en transporte público: autobús, metro, a pie. Regularmente tardo tres horas y media en llegar hasta la U, aunque en la mayoría de las ocasiones, me quedo en casa de mis compañeros de estudio, a quienes también les agradezco infinitamente”, completó.