Un sueño imposible, posible para Paulina en los Panamericanos

“Creo que yo visualizaba o aspiraba a la medalla de oro, pero se me hacía algo demasiado bueno como para suceder. Creo que eso nos pasa mucho a los salvadoreños, como que no nos atrevemos a ponernos metas buenas, pero no demasiado buenas. Cuando algo es demasiado bueno, nos da miedo quererlo”. Así comenzó Paulina Zamora, comentando cuáles eran sus expectativas para Lima 2019 en la categoría del fitness femenino, donde ganó la medalla de oro.

Sin embargo, antes de llegar a Lima, Paulina dijo que comenzó a pensar en la posibilidad de ganar, cuestionándose a sí misma por qué creía que no podía ganar el oro. “Una semana antes de venir me dije: ‘¿por qué me da miedo a aspirar a algo demasiado bueno?’. Entonces comencé a hacer un trabajo terapéutico conmigo misma a decirme ‘yo sí me lo merezco, que porque soy salvadoreña no me lo merezco menos que nadie más. Yo sí puedo traer una medalla de oro’”.

En todo ese trabajo mental, Paulina comentó que habían días que dudaba, pero que siempre se mantuvo firme en su objetivo. Contó que aun cuando recibió la medalla el sábado, le costaba asimilar que estuviera pasando. “Como que no me lo terminaba de creer que eso estuviera pasando, que fuera cierto”.

Paulina tiene apenas seis meses de estar en el fisicoculturismo, pero su vida ha estado ligada al deporte. “Yo soy gimnasta desde los cinco años, soy bailarina, en el físico soy nuevita, soy atleta de pole fitness, tengo mucha experiencia, no he parado. He competido y preparado por muchísimos años fuera (del país), pero jamás eso se va a comparar a los Juegos Panamericanos”.

LO QUE SE VIENE

Paulina confesó que la gimnasia, el pole fitness, la danza y ahora el fitness coreográfico son sus pasiones. Su objetivo es seguir compitiendo, pero “no tengo muy claro qué voy a hacer, son muchos deportes los que me apasionan y todos están vinculados. Definitivamente voy a seguir compitiendo en un deporte o en otro y quiero seguir obteniendo logros, me llena mucho, yo me veo haciéndolo hasta que el cuerpo ya no me dé”.

Pero, ¿cómo llegó Paulina al fisicoculturismo? Cuenta que el presidente de la Federación Salvadoreña de Fisicoculturismo, Fabrizio Hernández, es su preparador físico. Ella le pidió un plan alimenticio que le ayudara a rendir mejor en su deporte.

“Cuando él supo todo lo que yo hacía y vio todo mi potencial, él creyó en mí y me dijo que me podía ir bien en los Juegos Panamericanos y como se trataba de una competencia de ese nivel yo no podía decir que no, era algo demasiado grande para dejar ir”, manifestó.

La medallista panamericana dijo que dentro de un mes tiene una competencia de pole fitness en Las Vegas, Estados Unidos; y dijo que también participaría en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Fisicoculturismo en octubre, en República Dominicana.

Paulina está consciente de que ella, junto a Yuri, han entrado en la historia del deporte salvadoreños, pues era la primera ocasión que el fisicoculturismo competía a nivel panamericano. “Me siento bastante contenta, de hacer cosas en vida que hagan la diferencia en el mundo y en el país”, aseguró Paulina, quien tiene una licenciatura en historia del arte en París, Francia. Actualmente la salvadoreña tiene una academia de pole fitness en San Salvador.

Ganar la medalla de oro ha dejado buenas sensaciones en Paulina, quien está segura de que “vienen cosas grandes” para ella “yo pienso dejarme fluir con lo que venga”, dijo aun recuperándose de una gripe con el clima tan frío de Lima y así compitió el sábado. “Me armé de fuerzas”.