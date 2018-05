Un video revela las amenazas de Piqué a un árbitro en el Levante - Barcelona

El Barcelona perdió el invicto en la liga española el pasado domingo, por goleada ante el Levante, y aunque el resultado fue polémico, más lo está siendo el intercambio de palabras que tuvo Gerard Piqué, jugador barcelonista, con el árbitro del partido, Melero López.

Piqué, frustrado, se enfrentó al colegiado airadamente y estuvo a poco que le sacara la segunda tarjeta amarilla. La discución terminó en supuestas amenazas, tal como demuestra este video.

Gerard Piqué vio la tarjeta amarilla en el partido ante el Levante tras una discusión con el árbitro Melero López. "Cuidado, cuidado, no me toques", le decía el colegiado al central, tras pitar una falta de Yerry Mina y amonestar al colombiano.

Ante la insistencia y el contacto de Piqué, Melero López le saca tarjeta amarilla. Piqué sigue protestando. El réferi le dice "no me amenaces, no me amenaces", y Piqué le contesta: "No me amenaces tú. Tú me estás amenazando, tú me estás amenazando", mientras le señalaba con el dedo.

Lo sucedido no quedaría ahí, puesto que el árbitro lo ha puesto en el acta. De tal forma: “En el minuto 89 el jugador (3) Piqué Bernabéu, fue amonestado por el siguiente motivo: Realizar una desconsideración a una decisión mía”.

Al final del partido ambos se dan la mano, pero Piqué le sigue tocando el brazo, la espalda, reclamando por una jugada, Melero insiste: "No me toques" y saca una tarjeta amarilla pero fue para Jordi Alba.