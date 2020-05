Una genialidad de Kimmich le da el clásico al Bayern que se acerca al título

Una genialidad de Joshua Kimmich le dio el triunfo al Bayern Múnich en el clásico alemán ante el Borussia Dortmund (0-1) y lo acerca a su octavo titulo consecutivo de la Bundesliga.



El Bayern, con la victoria, aumentó a siete puntos su ventaja sobre el Dortmund.



Kimmich definió el partido con una vaselina impresionante desde fuera del área en el minuto 43 que sorprendió adelantado al meta suizo Roman Bürki.



El Dortmund fabricó una ocasión a los pocos segundos de empezado el partido, cuando Erling Haaland le metió un balón a Thorgan Hazard ante el que Manuel Neuer tuvo que salir de su área para salvar.



El Dortmund recuperó el rebote y Haaland tuvo ángulo de disparo antes de que Neuer pudiera volver a la portería. Su remate pasó por entre las piernas del meta, pero Jerome Boateng salvó sobre la línea de gol.



Esa acción fue el comienzo de unos primeros diez minutos en los que el Dortmund tuvo lo mejor del partido.



Pasada esa fase, el Bayern empezó a salir de cierto letargo inicial. Robert Lewandowski dio la primera señal con un remate rasó que controló sin mayores problemas el meta Roman Bürki.



El Bayern empezó a tener más la pelota. En el 19, Serge Gnabry, a centro de Kingsley Coman, tuvo una buena ocasión con un remate que superó a Bürki pero que Lukasz Piszczek logró sacar de la línea de gol.



El partido era parejo con ligeras ventajas del Bayern. Del lado del Dortmund Haaland llegaba al área pero no al remate.



El partido lo desequilibró una genialidad de Joshua Kimmich en el minuto 43 cuando soltó su vaselina casi sin ángulo para disparar y con varios jugadores del Dortmund cubriéndole el camino a la portería.Bürki alcanzó a tocar el balón con la mano pero no alcanzó desviarlo.



En el segundo tiempo el Bayern permitió poco y creo algunas ocasiones. La primera un remate raso de Leon Goretzka en el 54 que tuvo que desviar Bürki; aunque la mejor la tuvo Lewandowski con un remate al poste en el 83.



- Ficha técnica:



Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek (Götze, m.80), Hummels, Akanji; Hakimi, Dahoud (Witsel, m.85), Delaney (Can, m.46), Guerreiro; Hazard, Brandt (Sancho, m.46); y Haaland (Reina, m.72).



Bayern Múnich: Neuer; Pavard, Boateng (Hernández, m.85), Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman (Perisic, m.73), Müller, Gnabry (Javi Martínez, m.87); y Lewandowski.



Lee también