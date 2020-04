Undertaker reina en la primera jornada del  Wrestlemania 36

En una pelea inusual, el Undertaker se impuso en una pelea llena de efectos y sonidos a AJ Styles e una primera noche del Wrestlemania que también fue poco usual pero que dejó satisfecho a más de un aficionado de la WWE.

La velada comenzó con pelea entre Alexa Bliss y Nikki Cross ante las Kabuki Warriors. La ex campeona de WWE, Alexa Bliss aplicó el Twisted Bliss a Kairi Sane, la cuenta llegó hasta tres y se coronaron nuevas reinas de la divisón femenil.

La segunda contienda se disputó entre Elías ante Baron Corbin. Elias arrancó con un guitarrazo para ablandar al rey Corbin. El segundo dominó la mayor parte de la pelea, pero al final el cantante Elías sorprendió a Corbin con un paquetito sosteniendo el pantalón de Corbin.

Algo parecido sucedió en la pelea titular de mujeres entre Becky Lynch y Shayna Baszler. La contendiente por el cinturón destrozó a la campeona todo el combate, pero un dequite de la llave de Baszler le dio la cuenta de tres a Lynch para retener el WWE Womans Championchip

El liberador, Sami Zayn se salió con la suya al vencer Daniel Brayan, la ayuda de Nakamura y Cesaro influyó en el desenlace de la lucha.

La cartelera se iba poniendo más intensa para la quinta pelea. La lucha por los campeonatos de pareja en lucha de escaleras. Un todos para todos entre Kofi Kingston, John Morrison y Jimmy Uso. La lucha fue muy pareja para los representantes de los equipos. Morrison deslumbró con movidas aéreas en las escaleras. La pelea terminó con un gane accidental par Morrison. Los tres luchadores sobre la escalera combatiendo al filo de esta, después de unos empujones y golpes Kofi y Jimmy derribaron a Morrison, quien se trajo los títulos abajo.

Seth Rollins y Kevin Owens disputaron un pelea que al principio estaba estipulada para ser con todas las reglas acostumbras. Rollins le dio un campanazo en la cara a Owens, el segundo se llevaría la victoria por descalificación. Owens reclamó a Rollins que ya iba por la rampa d escenario. Kevin no estaba a gusto con la terminación del combate y le dijo a Seth que volvieran a luchar pero esta vez , sin reglas.

Rollins aceptó después de utilizar todo tipo de objetos contundentes para debilitarse, Owens dejó tendido al mesías de lunes por la noche en la mesa de comentaristas. Owens buscó un momento épico de Wrestlemania y se lanzó desde lo alto de la escenografía, luego, kevin paralizó a Seth con un Stunner y le venció a Rollins por segunda vez.

El séptimo combate fue una sorpresa, debido a que no se había hecho oficial que Braun Strowman iba a ser el suplente de Roman Reings ante Bill Goldber. Como es de costumbre en los combates de Golberg, no duró ni 10 minutos, el combate más pobre de la velada. Golberg comenzó dominando con un par de lanzas, pero no pudo con Strowman que se convirtió en el nuevo campeón.

El evento principal no decepcionó. Undertaker contra Aj Styles en un combate de cementerio, un encuentro inusual para la WWE, pues el combate tuvo mucha edición de tomas, efectos y música de fondo que se acopló bastante bien al combate. Styles comenzó irrespetando a Undertaker con la ayuda de Luke Gallows y Karl Anderson, estos tres barrieron con el enterrador en todo el cementerio para dejarlo dentro de la fosa y sepultarlo. Undertaker salió de esta situación gracias a sus poderes de la noche. Este terminó relizando una Choke Slam desde el techo de una cabaña. Taker reprendió a Styles y su grupo para enterrarlo y ganar el combate. Este encuentro pareció un combate de una película de Holywood, pero sobrepasó las expectativas. Cabe destacar que Undertaker apareció com su gimmick de Motociclista, el cual lució en su combate callejero.

El domingo se espera otra buena cartelera de luchas, en las que se incluyen:

Brock Lesnar vs. Drew McIntyre

John Cena vs. The Fiend

Edge vs. Randy Orton

Rhea Ripley vs. Charlotte

Women's Fatal 5-Way

Otis vs. Dolph Ziggler

Aleister Black vs. Lashley

Street Profits vs. Theory and Garza