Universidad sacó las alas

El descenso está que quema. Universidad de El Salvador dio la campanada y derrotó al Dragón, para salir del fondo de la tabla acumulada de la temporada y respirar en la lucha por no bajar a la segunda división.El encuentro fue digno para dos equipos con riesgo de perder la categoría. Uno cometió todos los errores posibles en la primera mitad y hasta se convirtió un autogol en el arranque del segundo tiempo, y el otro casi regaló la ventaja de tres goles a favor y se complicó innecesariamente en los últimos minutos del choque.Aún así, los puntos acabaron en casa y la Universidad de El Salvador salió del último lugar de la tabla acumulada, lugar que ahora ocupa el Dragón. Un Dragón tan caótico que ayer discutía si quitar o no a Nelson Ancheta, su entrenador, como medida desesperada.En ese toma y daca salieron mejor parados los pupilos de Efraín Burgos, que cerraron la primera mitad con ventaja de 2-0, gracias a un doblete de Harold Alas en jugadas casi calcadas: centros al corazón del área y el dorsal 7 puma pasando a espaldas de una defensa verdolaga pésima, que le permitió ubicarse y cabecear para sacudir las redes.Previo a los tantos académicos, eso sí, la historia pudo ser diferente, ya que el árbitro no pitó una mano dentro del área de los universitarios.En el inicio de la segunda mitad, las cosas empeoraron cuando Bladimir Osorio anotó un autogolazo en su arco, al intentar recortar un centro.Sin embargo, con la ventaja de tres goles, UES jugó con fuego y le dio emoción al duelo. Primero regaló un penalti que convirtió George Welcome y luego recibió el tanto de Jéfferson Polío al 76'. Sufrió el último cuarto de hora, pero ganó y salió del fondo de la tabla acumulada, a la espera de ver si logra mantenerse fuera del foco rojo o no.Mientras, Dragón confirmó a última hora la salida de Ancheta. Tardó cuatro jornadas en cambiar de técnico y ahora buscará a la desesperada salvarse del descenso, un año después de haber ganado el título. Épico no: mitológico.