Universidades impulsan en México la práctica de los eSports

Tres de las universidades privadas más importantes de México como son el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey), la Universidad Iberoamericana y la Anáhuac, impulsan la práctica de los eSports mediante equipos representativos y programas educativos.



"Tenemos poco más de dos años en los que convocamos a competencias internas nacionales de eSports. En la segunda edición, más de 1.000 alumnos de nivel medio superior y superior participaron", explicó a Efe el director de formación estudiantil del Tec de Monterrey, Oscar López.



El integrante de esta escuela con 26 campus alrededor de México mencionó que reconocieron a los eSports como un deporte porque consideran que estimula competencias en los estudiantes como liderazgo y confianza.



"Entrenan al igual que en otra disciplina. Los competidores mejoran sus reflejos y desarrollan la capacidad de tomar decisiones rápido y agiliza su aprendizaje", expuso López.



En el Tec de Monterrey reconocen que la práctica de los deportes electrónicos es solo una parte de esta actividad a la que ven como una forma en la cual sus alumnos se pueden emplear y realizar investigación.



El campus de Guadalajara cuenta con una arena en la que realizan el campeonato nacional promovido por la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas (Conadeip).



Dicho instituto aún no da becas deportivas a los jugadores de eSports, pero la propuesta de hacerlo ya está contemplada.



En la Universidad Anáhuac, con presencia en ocho estados, cuentan con un plan de deportes electrónicos que contempla un diplomado y la licenciatura de Dirección de Empresas de Entretenimiento, con una especialización en videojuegos.



"En la Anáhuac tenemos becas deportivas para jugadores de eSports y contamos con convenios para que empresas como Ubisoft contraten a nuestros estudiantes", mencionó Giselle Escalante, coordinadora de la licenciatura de Dirección de Empresas del Entretenimiento.



Esta Universidad tiene un convenio con la organización costarricense de eSports, Infinity, para que su equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends use sus instalaciones con fines de entrenamiento físico y actividades recreativas.



La Universidad Iberoamericana Ciudad de México tiene un equipo representativo de eSports, el cual por el momento no cuenta con un plan específico de trabajo y es coordinado por el estudiante Jesús Almaguer.



"Creemos que es importante que los jóvenes desenvuelvan sus habilidades en los eSports porque desarrolla la atención y el nivel mental de nuestro alumnos", expuso el coordinador de deportes de la universidad, Óscar Mendiola, campeón mundial de taekwondo en 1979.



Esta universidad no tiene un área de entrenamiento para su equipo, sus integrantes entrenan desde sus casas bajo la coordinación de Almaguer, quien reporta los avances semanalmente a Mendiola.



La Iberoamericana organizó en 2019 su primer campeonato de eSports, en el que participaron el campus Puebla, dos equipos de Ciudad de México y el Tec de Monterrey Estado de México.



"La condición para pertenecer al equipo de eSports es inscribirse a alguna clase deportiva escolar dos horas a la semana para que tengan actividad física", complementó Mendiola.



El presidente de la Conadeip, Agustín Marbán, aseguró que el Tec de Monterrey fue la escuela que propuso hacer el torneo nacional de eSports a nivel escuelas privadas.



"Nos hace falta desarrollar los eSports en la zona sureste y la Laguna, para que no sean solo los equipos del Tec de Monterrey, la Anáhuac y la Iberoamericana quienes tengan equipos con un nivel alto", concluyó.



En cuanto a las universidad públicas de México, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, son instituciones que tienen equipos de eSports, pero no son reconocidos por las autoridades escolares.

