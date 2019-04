Uno de los 'galácticos' del Real Madrid dice que Pogba es mejor que él

MALASIA. El exjugador francés del Real Madrid Christian Karembeu ve a su compatriota Paul Pogba, actualmente en el Manchester United, "mejor" de lo que era él en su momento y como un "galáctico", el apelativo que recibió el Madrid de su época, según dijo a EFE en una entrevista.

Karembeu (Nueva Caledonia, 1970), buen conocedor del entrenador madridista Zinedine Zidane, que fue su compañero en la selección, entiende su retorno al banquillo blanco como el de quien lleva "el madridismo en la sangre" y no cree que este verano tenga que hacer una "gran revolución" de fichajes, sino invertir en algunos puestos.

Como exmadridista, ¿cómo vive una temporada en la que el Real Madrid no está luchando por ningún título?

No es fácil, pero se entiende bien lo que ha sucedido, sabiendo que se fue Zizou y que otros jugadores se marcharon como Cristiano Ronaldo. Sabemos que el Madrid es un gran club mundial, pero cuando cambian varios entrenadores en un año no hay estabilidad, ni rendimiento, ni resultados.

Los resultados son los que cuentan, este año no hay, y hay que mirar a la siguiente temporada. Estoy seguro de que están buscando ya nuevas figuras para ganar.

¿Qué le sorprendió más: que Zidane se marchara al final de la pasada temporada, o que retornara a mediados de ésta?

Creo que hay que respetar sus sentimientos, después de tres años seguidos ganando la Liga de Campeones, con la presión, él tenía que marcharse y respirar un poco. Después de este receso ha vuelto, creo que porque Florentino Pérez se lo ha pedido. A Zizou le faltaba un proyecto, y no hay uno mejor que el Real Madrid.

¿Tendrá que hacer una revolución en la plantilla este verano?

Creo que no tanto, sí tres o cuatro refuerzos, en mi opinión. Zizou sabe perfectamente quién está en cada puesto y en qué apartado tiene que reforzarse.

Ha sonado su compatriota Paul Pogba como fichaje, ¿le gustaría que estuviera en el Real Madrid?

Solo Zizou lo puede decir, pero si hay necesidad de reforzarse, el Madrid tiene que comprar.

Pogba, es un centrocampista con recorrido, francés, ¿le recuerda a usted como jugador?

Creo que es mejor, es un gigante. Paul cuando quiere jugar al fútbol es un extraterrestre. Un galáctico, se podría decir.

Christian Karembeu, exjugador del Real Madrid CF.

Otro compatriota suyo, Karim Benzema, lleva 30 goles esta temporada, muchos más que en las anteriores campañas.

Es normal, antes estaba Cristiano (Ronaldo), que siempre pedía el balón al espacio y hacía goles, y ahora en ese espacio vacío está Karim, que siempre ha dado rendimiento y ha marcado goles. Es muy regular, tanto en Francia como en el Real Madrid.

¿A usted no le ha interesado entrenar como a Zidane?

Los que fuimos jugadores sabemos lo que es no tener mucho tiempo para la familia, para hacer cosas, y ser entrenador es una devoción continua. No es para mí.

Los jugadores dedican su vida a jugar al fútbol, el entrenador es más, porque tiene que pensar en el colectivo, en cada jugador que es diferente, la estrategia, la filosofía de juego, los entrenamientos de la semana.

Estoy en el Olympiacos como director deportivo, es una posición que he descubierto y en la que estoy aprendiendo mucho. Cada función tiene una experiencia, también estuve en la televisión haciendo documentales, y soy embajador de La Liga a nivel mundial, una competición que es global, por lo que no solo hablamos del Real Madrid y el Barcelona, también del Eibar, del Girona.