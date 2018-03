Urge ganar

Lee también

Tres meses. Ese es el tiempo que ha pasado desde que FAS ganó por última vez un partido oficial. Desde octubre del año pasado, en la fecha 15 del Apertura 2016, cuando los tigrillos ganaron a Pasaquina, no ha vuelto a haber motivo de festejo en Santa Ana.De hecho, el pasado domingo los asociados volvieron a cruzarse con los burros, pero esta vez no hubo más que celebrar que regresar a casa con un punto en la bolsa, pero el penoso honor de igualar la peor racha de juegos consecutivos sin victoria del equipo, desde la institución de los torneos cortos.Sin desviar el tema, el argentino Osvaldo Escudero, entrenador santaneco, hace frente a la situación. “Es un momento difícil y no lo puedo negar. Nunca me tocó vivir algo así. Soy el responsable del equipo y preocupa llegar a 12 partidos sin ganar. También el fútbol es de suerte y no la hemos tenido en varios partidos”, declaró Escudero.Empero, más centrado en lo que viene que en lo que ha pasado, “el Pichi” espera que los próximos partidos sean un punto de inflexión para ascender en la clasificación. “Esta semana la encaramos con muchas ganas de revertir la situación. Tengo fe que contra Alianza vamos a hacer un buen partido. Ojalá podamos ganar”, aseguró.Por su parte, Raúl Renderos, mediocampista, dice que el plantel quiere volver a la senda del protagonismo. “Sabemos dónde estamos. Sabemos que FAS tiene la obligación de ser siempre protagonista. Primero Dios sea un buen torneo”, subrayó Renderos.Tras el triunfo sobre Pasaquina por 2-1, por la jornada 15 del Apertura 2016, los santanecos cerraron dicho certamen acumulando nueve juegos sin ganar.Gracias a esa mala racha, los tigrillos descendieron en la tabla y quedaron relegados en la clasificación hasta el séptimo puesto de la tabla. Posteriormente, en instancia de cuartos de final, los pupilos de Escudero cayeron ante Águila con global de 3-1.El argentino Matías Coloca, arquero del equipo, sostuvo que la premisa es subir para que FAS se ubique entre los primeros lugares de la tabla. “Se sabe la necesidad de triunfos y de títulos. Es difícil decir que se va a salir campeón, pero obviamente lo intentaremos. De mi parte lo dejaré todo en el campo para dejar los colores de FAS bien arriba”, afirmó Coloca, quien repitió en la titularidad el pasado domingo.La racha actual solo tiene parangón con la crisis de resultados experimentada en el campeonato Apertura 2000, en el que FAS se privó de victorias entre las jornadas siete y 18.En aquel certamen, que tuvo en el banquillo tigrillo a los entrenadores Juan Ramón Paredes, Garabet Avedissian y Roberto Abruzzese, los asociados finalizaron en la octava posición con 17 puntos, tras apenas tres victorias, ocho empates y siete derrotas.