Uriel Canjura no clasificó a cuartos de final en Juegos Olímpicos de la Juventud

El salvadoreño Uriel Canjura no pudo sellar su clasificación a los cuartos de final en el bádminton de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, al perder por 2-0 contra el irlandés Nhat Nguyen.

Después de dos triunfos seguidos, Canjura llegó entusiasmado al tercer partido del grupo C en la modalidad individual del bádminton, pero enfrentó al número tres del ránking mundial juvenil quien le cortó la racha triunfal con marcador de 21-4 y 21-11.

“Él es muy bueno en la red, muy rápido. Me sacó ventaja muy rápido en el primer set, y a mí me dolía bastante el hombro, por lo que no podía jugarle al fondo, lo cual favorecía a su juego corto”, expresó Uriel Canjura al Comité Olímpico de El Salvador (COES).

La derrota dejó a Canjura sin opciones de avanzar a la siguiente ronda del individual, aunque le dejó la satisfacción de registrar dos triunfos en su primera participación en Juegos Olímpicos de la Juventud.

En Buenos Aires 2018 ganó en su debut al argentino Mateo Delmastro por 21-6 y 21-13 y luego a Kettiya Keoxay, de Laos, por 21-9 y 21-15.

“Lastimosamente solo pasan los primeros de grupo, es una competición muy cerrada. Igual gané dos juegos y ha sido una experiencia muy grande”, destacó el atleta salvadoreño.

Según datos del COES, Canjura seguirá en competencia por equipos y como integrante de Gamma que enfrentaría a Theta en busca de una victoria balsámica luego de perder sus dos juegos.

“Todavía sueño con ganar una medalla para El Salvador. No pudo ser en individual, pero a lo mejor es en la competición por equipos”, agregó Canjura.