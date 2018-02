Usain Bolt anuncia que fichó con un equipo de fútbol

El jamaiquino Usain Bolt, múltilple medallista olímpico en pruebas de atletismo de velocidad, informó hoy en su página de Facebook que ha firmado contrato con un equipo de fútbol profesional.

El ex corredor puso un mensaje en su Fanpage y dijo que los detalles del equipo y su contrato los revelará mañana, siempre a través de sus redes sociales.



Bolt se retiró de las pistas de atletismo el año pasado y desde entonces ha trabajado duro para fichar con un equipo de fútbol.

El caribeño se ha declarado fan de equipos como el Manchester United y el Real Madrid, pero en los últimos meses estuvo a prueba con equipos en Alemania.

Usain Bolt tiene actualmente 31 años y no cree que su carrera y su palmarés (ocho medallas olímpicas) se empañe por intentar jugar al fútbol. "Es un objetivo personal. No me importa lo que otra gente diga", ha dicho.

Pero, ¿qué tal juega Usain al fútbol? Acá te dejamos una muestra: