Usain Bolt, medallista olímpico apoya la campaña Global de Michelob Ultra

Dos años del ingreso de Michelob Ultra al catálogo de cervezas de “La Constancia” han sido suficientes para que se distinga como la única cerveza internacional premium en El Salvador. Este año vuelve a reafirmar su liderazgo con una imagen fresca mediante una campaña que destaca su beneficio de brindar el equilibrio perfecto entre una vida activa y social. Dicho valor está respaldado por uno de los atletas olímpicos más grandes de la historia como Usain Bolt, quien se ha convertido en el embajador oficial de la marca.



Beneficios

Michelob Ultra es una cerveza que con su frescura busca celebrar el trabajo duro luego de una rutina de ejercicios. La cerveza cuenta con 4.2 grados de alcohol con 95 calorías y 2.6 carbohidratos. Dichas características la hacen perfecta para aquellos consumidores que les gusta mantener una vida fitness y a la vez disfrutar de una buena cerveza entre familiares y amigos.



Líderes en el mercado

El renovado concepto de Michelob Ultra ha provocado su liderazgo en más de 20 mercados a escala mundial. Esta confianza se origina del respaldo de la figura de Usain Bolt, quien ha conseguido un total de ocho medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016. Sin lugar a duda este representante del deporte sabe que para lograr sus objetivos debe trabajar duro por ellos, pero al mismo tiempo disfrutar del proceso y al final celebrar lo alcanzado.



“Todos los mercados en donde se encuentra Michelob Ultra se unen a un solo mensaje e ícono por excelencia: Usain Bolt, con la frase “it's only worth it if you enjoy it” (Solo vale la pena si lo disfrutas.) Para Michelob Ultra esta campaña representa la consolidación de nuestro propósito de marca que expone la posibilidad de tener una vida balanceada y al mismo tiempo disfrutar de una vida social de la mano de una excelente cerveza que te refresca y celebra contigo el esfuerzo que le pones a tus rutinas de ejercicio o deportivas”, comenta Daniela Moreno, gerente de marca de Michelob Ultra El Salvador.

Llamado a la acción

La bebida con una imagen renovada y ahora con un increíble vocero como Usain Bolt, invita a los consumidores a estar atentos de las redes sociales de la marca: @MichelobUltraSV en Facebook e Instagram en donde se estarán comunicando las diversas dinámicas que se realizarán para disfrutar del mantra: “it's only worth it if you enjoy it”.