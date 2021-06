VIDEO: Nelson Bonilla alarga su racha sin gol

Nelson Bonilla, jugador del Thai Port tailandés, tuvo una inmejorable oportunidad para poner fin a su racha sin anotar goles con la selección nacional en eliminatoria mundialista, pero el delantero de 30 años no pudo definir desde los 12 pasos.

El legionario lanzó el balón hacia los graderíos al momento de cobrar un penalti al minuto 50 en el partido contra San Cristóbal y Nieves en el que El Salvador ganó 2-0 y clasificó a la octagonal de la Concacaf.

El delantero nacional no marca un gol en eliminatoria mundialista desde el 7 de septiembre del 2016, cuando le anotó a Canadá. En total, Bonilla lleva 5 goles en eliminatorias mundialistas con la Azul.

Al respecto de su racha, el jugador aseguró cambiará la situación. "Me pasó una vez en la copa UNCAF y luego le metí gol a México, le metí gol a Jamaica, a Canadá y así vinieron los demás goles, la verdad que el único que puede cambiar esta situación soy yo y como te digo, tengo que ser consciente de que la gente estará contenta no por el rendimiento, sino por el gol, porque el delantero vive del gol. Voy a trabajar al máximo porque la vida no es para los cobardes, no voy a desistir, voy a dar todo para cambiar y revertir esta situación", dijo Nelson Bonilla.