VIDEO: ¿Qué pasó con los vómitos de Lionel Messi? El argentino lo aclaró

Lionel Messi siempre está en el ojo público. Hace algún tiempo fue visto en varios partidos vomitando y todos pensaron que los problemas gástricos del argentino podrían derivarse en algo peor.

En una reciente entrevista para "La Cornisa" de América TV, el delantero confesó abiertamente qué fue lo que pasó y qué cambió para no volver a vomitar.

"He comido mal durante muchos años. Con 22, 23 años, comía chocolate, alfajores, gaseosa... ahora como bien, carne, pescado y verduras. De todo, pero ordenado y bien. Noté mucho el cambio sobre todo en el tema del vómito, pues se dijeron muchas cosas que podían ser, pero al final me acomodé y no pasó más", dijo el delantero argentino.

Luego de esto Messi dejó en claro que no solo mejoró su digestión, sino también su rendimiento en la cancha, algo que puede servir de ejemplo para sus fanáticos y para los profesionales del mundo del deporte.