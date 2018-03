VUELVE A ESCENA

Lee también

El estadio El Sadar acogerá un partido de extremos contra el último de la Liga de España, un líder con dos partidos aplazados que solo ha encajado una derrota en el curso liguero, ante un colista que únicamente firmó un triunfo, pero que tiene en alerta a un Real Madrid que se juega el liderato.Osasuna, a pesar de sus paupérrimos números en su regreso a primera división, sueña con sorprender al Real Madrid en un partido en el que se estrenará césped y para el que se han agotado las entradas, aunque el lleno dependerá de la asistencia de los socios.El equipo de Zinedine Zidane retoma el pulso a la competición después de 13 días sin poder disputar un partido, eliminado de la Copa del Rey y por la suspensión del encuentro de la pasada jornada de la Liga por el temporal en Vigo que afectó a Balaídos.La parte buena es la recuperación física de la plantilla antes de la vuelta de la Liga de Campeones con la eliminatoria dura frente al Nápoles y el regreso de jugadores que estaban lesionados como Dani Carvajal o el croata Luka Modric, que se sumarían a los que ya estaban listos para reaparecer la pasada semana, el brasileño Marcelo, el portugués Pepe y el colombiano James Rodríguez.Según dejó ver Zinedine Zidane, que no dará la lista de convocados, sino hasta hoy, ha pedido a sus jugadores que no piensen en los dos partidos pendientes de jugar –Valencia y Celta– ni tampoco en la situación que se les puede dar si el Barcelona vence su encuentro y pasa a ser nuevo líder virtual. Desde la jornada nueve no ocurre.