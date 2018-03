Va al repechaje

Lee también

Lincoln City se convirtió el sábado en el primer equipo semiprofesional en llegar a cuartos de la Copa FA en más de un siglo, al vencer 1-0 al Burnley de la Liga Premier gracias a un gol a los 89 minutos.Sean Raggett anotó el gol más importante en los 133 años de historia de Lincoln, con un remate de cabeza a corta distancia que apenas rebasó la línea antes de ser rechazado por el arquero Tom Heaton.Habiendo eliminado a Ipswich y a Brighton de la segunda división en su encomiable camino a octavos, Lincoln, de la quinta división, elimina a un club de la Premier que apenas el fin de semana pasado limitó al líder Chelsea a un empate.“Es increíble”, dijo el delantero de Lincoln Matt Rhead, quien apenas hace cuatro años trabajaba para una compañía de maquinarias. “Cuando comenzamos en octubre, era un sueño”.El último equipo semiprofesional en llegar a cuartos en la Copa FA había sido Queens Park Rangers en 1914.Por su parte, el Manchester City fue incapaz de marcar un gol al Huddersfield, de segunda categoría, y buscará la clasificación para los cuartos de final de la Copa de Inglaterra en el desempate (replay), que se jugará en el Etihad Stadium, casa de los “citizens”.El conjunto de Pep Guardiola, que el martes recibirá al Mónaco en los octavos de final de la Liga de Campeones, no pudo solventar el compromiso copero.El Leicester, con graves dificultades en la Premier por la posibilidad concreta de descender, no supo sacar provecho de la expulsión por doble amarilla de Jake Cooper.“Cuando nos quedamos con 10 hombres, nos fortalecimos”, aseguró el entrenador del Millwall, Neil Harris. “Hubo más presión sobre Leicester. Y cuando necesitábamos un plus de calidad, Shaun Cummings nos lo proporcionó”, dijo el técnico del equipo que marcha séptimo en la tercera división.El Middlesbrough, entre tanto, batió 3-2 al Oxford United y también se colocó entre los ocho mejores del torneo más viejo del fútbol.