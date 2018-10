Valladares ya superó lesión y volverá con Chalatenango

El AD Chalatenango le ha dado la oportunidad a sus tres porteros en el Apertura 2018. Henry Hernández, seleccionado nacional, ha actuado en cinco partidos, los mismos que el juvenil Jonathan Guardado. En tanto, Ismael Valladares, titular hasta el torneo pasado, ha participado en dos.

Valladares viene de superar una ruptura muscular del cuádricep de la pierna derecha, una lesión que lo marginó un mes de los entrenamientos de su equipo. Sin embargo, retornó hace dos semanas y ya está metido de lleno a la preparación y espera jugar nuevamente.

"Fue duro estar un mes sin jugar pero que tuve que parar por lesión. Gracias a Dios ya me siento bastante bien y no he presentado molestias. Da satisfacción que en el puesto de portero el AD Chalatenango tiene la garantía. La directiva y el cuerpo técnico tomaron a bien armarse con compañeros como Henry Hernández, quien tiene trayectoria, y dejaron a Jonathan Guardado que viene de la reserva. Cuando Henry se lesionó me tocó jugar pero me lesioné en un choque y fue allí donde Guardado demostró que tiene habilidad y condiciones", analizó.

Del juego contra Firpo, el portero norteño dijo que "como grupo tenemos que estar concentrados y tenemos que irle a hacer guerra al Firpo. Es partido clave para nosotros. Queremos sumar los tres puntos en Usulután".