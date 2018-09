Valoyes: "En ningún momento agredí o insulté al árbitro"

El central colombiano del Águila, Jimmy Valoyes, recibió una sanción de dos partidos y no estará mañana ante el Chalatenango ni tampoco contra el Sonsonate.

Esto después que el árbitro Ismael Cornejo reportara que el defensor colombiano de los emplumados se dirigió a él al final del partido contra Alianza el pasado miércoles con palabras fuera de tono en contra de su dignidad reclamando su actuación.con palabras fuera de tono en contra de su dignidad reclamando su actuación.

Valoyes se sorprendió al conocer la sanción ya que además en ningún momento recibió una segunda amonestación después del partido. "No entiendo que pasó. Me llaman y me sorprenden con esta noticia que para mi es inexplicable. Entrené pensando en que jugaría mañana y resulta que a última hora estos señores me sancionan con dos partidos; ni siquiera se puede apelar para jugar mañana", dijo.

Además aclaró lo que realmente ocurrió en el partido: "En ningún momento he agredido al árbitro central. Hasta pueden ver los videos en los que me despedí de él normal después del partido", a lo que agregó que "a quién si le hablé fuerte fue al árbitro de línea. Le dije que tuviera huevos de levantarnos la bandera así como lo hacía a favor de Alianza pero fue durante el partido. Al central nunca le he dicho nada y con ningún árbitro pasó algo al final del encuentro".

Valoyes se siente afectado por una sanción que afecta principalmente al Águila. "Águila no es un equipo que tenga poder para cambiar decisiones. No se puede hacer nada pero deberían revisar los videos. Al final del partido en ningún momento he agredido o insultado al árbitro, lo que dicen es mentira y solo quieren ganar protagonismo", concluyó.