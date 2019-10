Valverde no quiere que el Clásico cambie de fecha: "se jugaría sin mayor problema"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, destacó este jueves la reacción que ha tenido el equipo tras un mal arranque de temporada, y confía en que el conjunto azulgrana siga en línea ascendente en su visita a Eibar del próximo sábado. Además habló sobre la posible modificación de la fecha en que se jugará el Clásico ante el Real Madrid.

"Se está comentando mucho. Es cierto que hubo un planteamiento de cambiar el orden. Nosotros no lo terminábamos de ver, tenemos que hacer un viaje hoy, y viajamos a Praga el martes y deberíamos volver a viajar. Hay que respetar no solo el calendario si no también a los aficionados. Después ya veremos qué ocurre. Quedan nueve días para ese partido y queda tiempo".

Sobre la actitud que mostró su equipo durante las últimas fechas resaltó: "Tuvimos momentos difíciles, pero me gusta que hemos sabido reaccionar. En la temporada siempre hay rachas en las que no te van bien las cosas, poder rehacerse es lo más importante, y lo hemos sabido hacer", subrayó.

El preparador extremeño compareció en rueda de prensa dos días antes del encuentro en Ipurúa, ya que el equipo viajará después del entrenamiento de esta tarde para evitar los problemas derivados de la huelga general convocada para mañana viernes en Cataluña.

"Hemos tomado la decisión de viajar antes, porque mañana puede haber carreteras cortadas. Jugamos el sábado a la 1, nuestra obligación es presentarnos al partido y esto era lo mejor", aclaró.

Del Eibar le preocupa, como cada temporada, "la presión" que siempre hacen los equipos de José María Mendilibar: "Tiene la presión alta como bandera y lo lleva hasta el final. Lo que hace, lo hace siempre contra todos los equipos. Eso es lo que más me gusta. Eso y su espíritu".

Para este encuentro, Valverde confirmó que podrá contar con los defensas Jordi Alba, "que ha sobrepasado los plazos de recuperación con creces", y Samuel Umtiti, que ya se entrena al mismo ritmo que sus compañeros "y está a punto de recibir el alta".

Esto podría dejar fuera de la lista a Jean-Clair Todibo, de quien piensa que ha cumplido con creces estas últimas semanas. "Es un gran jugador, con futuro por delante y con cualidades físicas. Es complicado jugar en el Bara, pero está aprendiendo rápido", comentó sobre el joven central francés.

Quien no podrá entrar en la convocatoria es su compatriota Ousmane Dembélé, sancionado con dos partidos por su expulsión ante el Sevilla.

"Le pregunté a Dembélé qué le dijo al árbitro y hay una pequeña diferencia entre lo que ponía el acta ("eres muy malo") y lo que dice él. No creo que se le fuera la cabeza y tampoco creo que suceda más veces", comentó restando importancia a la acción del delantero.

El que sí estará en Eibar es Leo Messi, que este miércoles recibió su sexta Bota de Oro como máximo goleador de las Liga Europeas.

Sobre el astro argentino, Ernesto Valverde explicó que "está en el proceso" de recuperar su mejor versión, tras superar la lesión muscular que lastró su concurso al inicio de curso, pero en cualquier caso, se mostró optimista sobre su progresión.

"El otro día ya jugo 90 minutos e hizo el gol, que eso a los delantero siempre les tranquiliza. Pero todavía tiene que ir poco a poco buscando su mejor momento. Esperamos que en los partidos que vienen nos pueda aportar más cosas", sentenció.