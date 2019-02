Valverde sobre Dani Carvajal: "fue una respuesta genial"

El técnico azulgrana Ernesto Valverde, que no quiso pronunciarse sobre la jugada del penalti a Casemiro ante el Levante que supuso la victoria del Real Madrid, sí fue irónico cuando calificó de "genial" la respuesta del lateral madridista Dani Carvajal.

"El penalti a Casemiro? No voy a decir nada de eso, solo deseamos que (Cheik) Doukouré (que se lesionó el ligamento cruzado en la rodilla en la citada acción) se recupere lo más rápido posible, no es ninguna ironía", dijo Valverde en la rueda de prensa previa al Real Madrid - Barcelona de Copa.

A la cuestión de un periodista, quien le preguntó si había escuchado el impacto sobre Casemiro en la polémica acción, Valverde comentó: "No me digas que no fue una respuesta genial (la de Carvajal)".

El lateral derecho madridista, tras el partido, aseguró que se encontraba a 25 metros de la jugada, pero que aun a esa distancia había escuchado la patada sobre su compañero.

En cuanto a si en el Barcelona existe preocupación por las apreciaciones que se producen últimamente en los partidos del Real Madrid en cuanto al VAR, Valverde dijo que en el equipo están "tranquilo" respecto a todo esto.

"Sabemos que la polémica va a estar ligada al fútbol y a otros deportes. Las polémicas dependen más de las personas que de los deportes. Mañana intentaremos ganar, el resto es accesorio", aseguró.