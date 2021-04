Varane, baja tras positivo por covid-19

El francés Raphael Varane, central del Real Madrid, ha dado positivo por covid-19 en el último test que se le ha hecho a la plantilla de Zinedine Zidane antes del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Liverpool.



"El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Raphaël Varane ha dado resultado positivo en el test de COVID-19 que se le ha realizado esta mañana", señala el club blanco en un comunicado.



Por lo tanto, el central internacional francés no podrá participar en el trascendental partido ante el cuadro del germano Jurgen Klopp que se disputará a partir de las 1:00 de la tarde hora de El Salvador en el estadio Alfredo di Stéfano.



Su baja se une en el centro de la zaga a la del capitán Sergio Ramos, lo que complica aún más la formación inicial que decida Zidane para frenar a una delantera del calibre de la del Liverpool. Se queda con dos centrales puros, el brasileño Militao y Nacho Fernández.



El positivo Varane, que ya se encuentra aislado, es un gran contratiempo en una semana clave, con los dos partidos contra el Liverpool y el clásico del sábado ante el Barcelona. El francés es uno de los fijos de Zidane que apenas se había perdido partidos esta campaña. En el último ante el Eibar, a la vuelta del parón por las selecciones, no jugó.



También son baja para este encuentro de ida de los cuartos de final el lateral diestro Dani Carvajal y el belga Eden Hazard.



Desde que comenzó la pandemia, antes de Varane dieron positivo por covid-19 Militao, Eden Hazard, Casemiro, Luka Jovic, Nacho y el propio Zidane.

