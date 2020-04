Vicentinos aún no han pagado

El plantel del Independiente todavía no ha recibido el pago del 1 al 20 de marzo de este año. Los jugadores dicen que les comunicaron que recibirán su salario durante esta semana aunque la dirigencia del equipo vicentino no definió a sus jugadores qué día de la semana.

“El viernes nos dijeron que nos van a cancelar en esta semana, Jaime Barrera (gerente del equipo) se comunicó conmigo diciendo que era un compromiso de la directiva que nos van a cancelar en esta semana, aún no sabemos qué día será pero que sí nos cancelarán en esta semana”, aseguró el atacante nacional Luis Ernesto Canales.

El jugador capitalino dijo además que “aún no sé si seguiré con ellos ya que mi contrato se venció en este torneo recién finalizado y me preguntaron si quería seguir con el equipo, les dije que vamos a platicar después que nos cancele el mes de marzo de nuestro salario, allí vamos a decidir si seguimos con ellos o veré si vemos las otras ofertas que he recibido junto a mi hermano (William Canales) quien también terminó su contrato con el FAS”, aseguró el atacante de 23 años.

Por su parte el colombiano Tardelis Peña, capitán de Independiente, dijo que “lo que hablé con el presidente (Juan Pablo Herrera) hace dos días es que en esta semana se pondrán al día con la deuda salarial de marzo, no hay un día preciso pero sí está el compromiso de pagar”, destacó el colombiano, a quien también se le venció el contrato.

A su vez, el portero Matías Nahuel Coloca confirmó que la dirigencia vicentina les cancelará durante esta semana pese a que su futuro con el plantel camotero aún no está claro.

“No me dieron certeza del día, mi contrato se vence también y lo único que he hablado con el presidente es que se sentarán de manera individual con los jugadores”, destacó.

Pero hay otros jugadores que no saben nada. “Nadie me ha avisado, por medio de Tardelis (Peña) me he enterado que nos cancelarán la otra semana”, dijo el colombiano Eduardo Rodríguez.

El nacional Santos Guzmán y el volante de marca capitalino Edwin Benítez se expresaron en la misma línea.

Finalmente el ex técnico del Independiente, Omar Sevilla, separado el 8 de marzo, confesó que hasta el momento nadie se ha comunicado para llegar a un acuerdo de pago y finiquito.

“No sé sobre eso porque no hemos hablado nada de dinero, tenía entendido que si me habían corrido me debían de pagar el mes que tengo derecho; de no llegar a un acuerdo, no firmaré.”