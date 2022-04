Vicepresidente de Arbitraje de la FESFUT es señalado por acoso sexual por seis mujeres

Este 14 de abril, el portal web noruego Josimar Fotball ha publicado un reportaje en donde se señala al Instructor de Árbitros FIFA de la FESFUT y también vicepresidente del departamento de arbitraje, Rodolfo Sibrián de utilizar su cargo para obtener sexo con las árbitros a cambio de ser designadas a partidos nacionales e internacionales.

"Al menos seis árbitros han acusado a Rodolfo Sibrián de acoso sexual y sextorsión. A pesar de las acusaciones, Sibrián sigue siendo instructor de árbitros certificado por la FIFA en la Federación de Fútbol de El Salvador (FESFUT)", resalta el reportaje escrito por el periodista francés Romain Molina.

El reportaje explica la cultura institucionalizada de hacer caso omiso a las denuncias de acoso sexual dentro de la FESFUT en sus diferentes departamentos. "En total, ocho funcionarios de FESFUT han sido acusados de acoso sexual y sextorsión en los últimos cinco años", apunta el escrito.

Rodolfo Sibrián (al centro) sale custodiado por la policía tras pitar un partido entre Águila y Alianza en el estadio Juan Francisco Barraza. Foto El Gráfico

Una árbitro bajo el anonimato se atrevió a describir todo lo que vivió durante años en la FESFUT. "Es una pena. Esta gente es desvergonzada. No les importamos, no les importa nuestro bienestar. Cada vez que intentábamos denunciarlo no pasaba nada. Estamos sin esperanza de alguna manera. FESFUT, CONCACAF, FIFA, nadie está tomando medidas. Conozco a algunas de las chicas que solo querían jugar al fútbol. Otros solo querían arbitrar porque nos encanta, nos encanta el fútbol. Pero en estas condiciones, quiero decir, no daré sexo ni saldré con alguien por una carrera. Pero así es como piensan estas personas. Creen que pueden hacer lo que quieran con nosotros porque el sistema que construyeron los protege. Vivimos en un país duro, violento. La justicia puede ser complicada de obtener, especialmente para las mujeres. Se están aprovechando de ello y se están saliendo con la suya”, relata la árbitro que durante años ha denunciado a Rodolfo Sibrián de acoso sexual.

¿QUIÉN FUE RODOLFO SIBRIÁN?

Rodolfo Sibrián es un ex árbitro salvadoreño de gran trayectoria nacional e internacional es competencias FIFA. Dirigió un Mundial Sub-20 en el 2005 y hasta el partido amistoso entre Diego Armando Maradona y Jorge "el Mágico" González.

“La carrera de Sibrián es una de las mejores que hemos tenido”, confirma su compañero Elmer Bonilla, también exárbitro de la FIFA. “Nadie puede negarlo”.

Rodolfo Sibrián se retiró del arbitraje en el 2007 y posteriormente se convirtió en Instructor CONCACAF y FIFA, por lo que trabajó en Centroamerica e partes de Sudamérica.

El portal Josimar Fotball confirmó sextorción con seis árbitros salvadoreñas. “Lo conocí aquí”, le dice una árbitro, quien también habló bajo el anonimato.

Rodolfo Sibrián posa tras su participación en el Mundial Sub-20 del 2005. Foto El Gráfico

“Temo represalias. Nuestro país es peligroso y esta gente es poderosa (…) Él era básicamente el encargado de las citas. Podría elegirte para los partidos más importantes y sobre todo ayudarte a convertirte en árbitro internacional. Como señaló Vilma Montes: “Ese era nuestro objetivo. Todos queremos pitar competiciones en el extranjero y soñar con la Copa del Mundo”. ¿Quién no? El problema es que tuvimos que aceptar unas condiciones”.

EL CASO VILMA MONTES

La árbitra salvadoreña Vilma Montes denunció en agosto del 2017 por acoso sexual y expresiones de violencia al ex árbitro internacional e instructor de FIFA y CONCACAF, el también salvadoreño Rodolfo Alexander Sibrián. Según la acusación, presentada en la oficina de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la República (FGR), Sibrián no solo acosó sexualmente a Montes de modo continuo entre 2014 y 2015, sino que boicoteó su carrera luego de su negativa, desde su posición como entonces vicepresidente de la Comisión de Árbitros de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Entre 2014 y 2015, Vilma Montes recibió constantes insinuaciones sexuales por parte de Rodolfo Sibrián, quien técnicamente era su jefe. “Todos lo sabíamos”, agrega otra árbitro. “Tuve el mismo problema con él. Primero me escribió para cosas personales que no tienen relación con el fútbol. Luego, me pidió que saliéramos con él, de copas. Me dijo cómo podría ayudarme en mi carrera si acepto relaciones personales con él. Nos chantajeó. Tienes que dar sexo para convertirte en árbitro de la FIFA. Así de sencillo. Te hace entender que es la mejor manera de que te asciendan”.

Vilma Montes (celeste) junto a su abogada Bertha De Leon (chaqueta gris) colocaron una denuncia en la Fiscalia de Antiguo Cucatlan contra Rodolfo Sibrian, un exárbitro, el miércoles 23 de agosto de 2017. Foto: El Gráfico

ENCUBRIMIENTO INSTITUCIONAL

Josimar Fotball consultó con Emerson Avalos, presidente de la Comisión de Arbritos de la FESFUT sobre el caso Sibrián. "Abrimos un expediente disciplinario. Luego, acudió a la justicia para ver si realmente sucedió lo señalado. Duró casi un año y medio en la corte y no encontraron nada de lo que se le acusara. La justicia lo dejó en libertad porque no había constancia de lo que se le imputaba (…) Fue así como la federación lo contrató para ser el instructor general del arbitraje salvadoreño”, dijo en defensa del ex árbitro FIFA.

Pero las mujeres árbitros negaron la afirmación de Avalos. "La FESFUT nunca envió la denuncia interna al juzgado y Sibrián salió libre porque Vilma Montes abandonó el procedimiento para cuidar su salud; no porque los tribunales salvadoreños dijeran que no había pruebas", indica el escrito.

Independientemente de Sibrián, varios funcionarios de la comisión de árbitros de Concacaf fueron suspendidos luego de investigaciones en los últimos años. En enero de 2019, la federación de Guyana despidió a su jefe de árbitros, Stanley Lancaster, por acoso sexual. En julio de 2021, la FIFA suspendió de por vida a Rosnick Grant, vicepresidente de la federación haitiana y también jefe de Cona, la comisión de árbitros de Haití, por abuso sexual luego de una investigación de The Guardian. "Este es sólo el comienzo. Si estás investigando, muchas personas importantes serán suspendidas o encarceladas. Es una red completa en muchos países”, dice una fuente senior de Concacaf a Josimar.



En Haití, por ejemplo, Rosnick Grant ofreció árbitros haitianos a otros oficiales como “regalos sexuales”. Como señalaron tres árbitros haitianas: “Grant nos convirtió en prostitutas. Nos dijo que tuviéramos sexo con sus amigos de Concacaf y Fifa”.



Un portavoz de Concacaf le escribió a Josimar:



“En Concacaf, la seguridad y el bienestar de todos los participantes en nuestras competencias y actividades es de suma importancia. No hace falta decir que cualquier denuncia o informe de conducta inapropiada y/o abuso en cualquier curso, competencia o actividad de Concacaf se tomará muy en serio e investigará”.