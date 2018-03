Víctor Girón, del Firpo, acusa al Alianza de ser un equipo “ratonero”

Firpo perdió su partido de la jornada 11 ante el Alianza (2-1), pero su entrenador interino, el salvadoreño Víctor Girón, vio mejor al equipo usuluteco y recriminó al Alianza por su estilo de juego.

Para Girón, el Alianza no se comportó como el equipo grande y favotiro que es en este Clausura 2018.

"Es lamentable que un equipo campeón, con treinta y fichas de partidos sin perder, se vaya a una esquina para perder tiempo. No lo entiendo", expuso el entrenador nacional, dejando entrever que los albos usaron un fútbol "ratonero" en algunos tramos.

Y resaltó la falta de efectividad de los albos. "No nos metieron cinco. Ellos llegaron 10 veces, es cierto. Pero las llegadas no valen; lo que valen son los goles. Ellos tuvieron posesión de balón, pero lo más importante de nosotros es que no dejamos que Alianza estuviera cómodo, a tal grado que en el segundo tiempo nos paramos mejor", manifestó Girón.

¿QUÉ PASÓ CON "PACO" JOVEL?

Girón no pudo dirigir al Firpo desde la cancha por un dilema adminitrativo. Su lugar en el banquillo lo ocupó Francisco Jovel, quien es director deportivo de la institución.

Aunque vio el encontronazo entre Francisco Jovel y Nelson Barrios desde las gradas, Girón no quiso opinar al respecto.

"No tengo nada que comentar. No he hecho ningún comentario y públicamente no lo voy a hacer. Será la directiva y el jugador los que van a platicar. No habrá Víctor Girón en las cámaras de televisión y radio. Me abstengo de hacer un comentario, porque no estoy en la disponibilidad de hacer un comentario de la situación que pasó", concluyó.