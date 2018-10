Víctor Steiner y Melany Trejo cierran participación en Juegos Olímpicos de la Juventud

Víctor Steiner cerró su participación con un sexto lugar y una marca de 27.49 segundos en la clasificación general de los 110 metros valla, en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.

En la segunda etapa, Steiner también fue sexto con 13.63, registro con el que volvió a mejorar su marca personal, según datos del Comité Olímpico de El Salvador (COES).

Respecto a la primera etapa de la prueba, Víctor Steiner acabó cuarto en su serie y octavo en el global.

"Mejoré mi marca de 13.86 que hice el sábado a 13.63 que es una súper marca. La competencia estuvo dura, me pegué en la última valla, pero los resultados salieron como esperaba. Estoy contento. Empecé octavo, me clasifiqué al heat más rápido logré subir dos puestos y acabé sexto. Di todo lo que tenía que dar", explicó el atleta salvadoreño al COES.

La prueba de los 110 metros valla tuvo un registro de participación de 16 atletas y los máximos honores fueron para el catarí Owaaw Barrow, ganador del oro con marca de 26.50 y el segundo lugar fue para el francés Kenny Fletcher con 27.01. En el tercer puesto de la clasificación general quedó Heik Wong Lok, de Hong Kong.

TREJO FUE 13ª

También tuvo acción la salvadoreña Melany Trejo, quien finalizó en la posición número 13 de la tabla general en la prueba de 5 mil metros marcha.

En el caso de la marchista, originaria de Cojutepeque, cerró la prueba con un tiempo de 51:55.07 minutos en la sumatoria de las dos etapas de los 5 mil metros.

En la primera etapa disputada el 14 de octubre, Trejo también cruzó la línea de meta en el décimo tercer lugar con marca de 25:21:96 minutos, mientras que en esta última logró 26:33.11 minutos y el puesto 13.

“Me siento bien después de la competencia, tuvimos uno que otro error, no pudimos solucionarlos al final y fuimos víctimas de una sanción de 30 segundos. No hay excusas, nos faltó perfeccionar la técnica. Estoy decidida a seguir mejorando para las siguientes competiciones”, expresó Melany.

“Para mi es un gran honor ser la atleta número 13 de todo el mundo, no cualquiera llega a esos lugares y si me hubiera gustado una posición más arriba, pero me siento feliz por el trabajo realizado. Es una experiencia más”, reforzó la atleta.



En la prueba de los 5 mil metros marcha participaron 15 atletas entre ellas la china Xi Ricuo, quien obtuvo la medalla de oro con tiempo de 45:03.49 minutos en las dos etapas.

Además de Trejo y Steiner también cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud el marchista Gilberto Menjívar que el martes finalizó en el quinto lugar de la clasificación general.

Antes, Uriel Canjura participó en badmintón y se quedó en fase de grupos en la modalidad de singles y en los cuartos de final en la modalidad de grupos.

Solo queda pendiente la participación de Erika Parker, que participará en squash, una disciplina que solo es de exhibición en Buenos Aires.