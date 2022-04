Villarreal da la sorpresa y elimina al Bayern Múnich

�������� ����������, ���� ������������ ������ ���������� ���� ���������������� ���� �� ���������� ������ ���������������������� ���� ���� ������������������.



LISTEN UP, A TEAM THAT WEARS YELLOW IS GOING TO PLAY IN THE SEMI-FINALS OF THE CHAMPIONS LEAGUE.#UCL pic.twitter.com/eP0c0CDeJo