Vinicius Júnior, futuro jugador del Real Madrid: “en un año he cambiado mucho”

SAO PAULO, BRASIL. El atacante brasileño Vinicius Júnior, la joven promesa del Flamengo fichada por el Real Madrid, afirmó en una entrevista publicada en el portal GloboEsporte que ha cambiado "mucho" en su primer año como jugador profesional.

"Un año como profesional del Flamengo. Un año en el que realicé un sueño. El sueño de todos los que siempre batallaron conmigo y me ayudaron a llegar a este momento", dijo el extremo izquierdo durante la entrevista.

Vinicius Júnior, de 17 años, debutó con la primera plantilla del conjunto carioca el 13 de mayo de 2017 en un partido liguero frente al Atlético Mineiro, ante 40 mil espectadores en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.

Pocos días después, el Real Madrid y el Flamengo llegaron a un acuerdo para el traspaso del jugador por unos 54,7 millones de dólares, una operación que debe materializarse a partir del próximo mes de julio.

SUS PRINCIPALES CAMBIOS

Vinicius reconoció que ha cambiado "mucho" dentro del terreno de juego en el último año, una evolución que le ha permitido hoy, en su segunda temporada como profesional, hacerse con un hueco en el equipo titular.

"En la cantera no era muy exigido a la hora de ir para marcar. El equipo profesional es muy táctico. Al principio, si uno ve los vídeos, en todas las jugadas iba para arriba, ahora voy en dos o tres, más confiado de que voy a ganar", apuntó el futbolista.

Admitió que "no imaginaba" ser titular en tan poco tiempo y agradeció la ayuda de la comisión técnica y de los jugadores más veteranos: "Fue la fuerza que me permitió llegar hoy con esa mentalidad, dentro y fuera del campo".

En la pasada campaña, la joven promesa fue suplente en la mayoría de los partidos, si bien tuvo destacadas actuaciones como la que firmó en los cuartos de la Copa Sudamericana ante el Fluminense, cuando salió desde el banquillo con 1-3 en contra y el partido terminó 3-3.

El balance final fue de una treintena de partidos y cuatro goles, siendo solo titular en cinco encuentros.

SU LLEGADA AL REAL MADRID

En este inicio de 2018, el natural de Sao Gonalo, en Río de Janeiro, ha tenido un mayor protagonismo como uno de los máximos goleadores del Flamengo y además se ha visto favorecido por la salida de Everton, que puso rumbo al Sao Paulo.

"Era para estar todavía en el primer año de júnior. Me salté algunas etapas y me quedo feliz por eso. Es el reconocimiento del Flamengo, que me ha venido ayudando", comentó.

Vinicius será nuevo futbolista blanco a partir de julio de este año, aunque el jugador puede permanecer en el conjunto carioca hasta julio de 2019 si así lo acuerdan las dos entidades.

La prensa brasileña ha publicado en los últimos días que el Flamengo estaría intentando convencer al jugador para que retrase su llegada al club español un año y agotar así el plazo previsto en su totalidad.