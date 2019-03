Vinícius lo confiesa:"el Barcelona quería pagar más por mi fichaje"

Vinícius Júnior, delantero brasileño, cree que "el Barcelona quería pagar más" por su fichaje, pero que eligió al del Real Madrid porque consideró que era "el mejor proyecto" para su carrera deportiva.

En una entrevista con en el programa El Larguero de la Cadena Ser, el brasileño afirmó que primero lo llamó el Barcelona y luego el Real Madrid, y que eligió al segundo porque era "un proyecto muy bueno".

"Marcelo llegó con 18 años y jugó; Asensio estaba jugando, todos los jugadores jóvenes que llegaban acababan jugando... y eso nos ayudó para elegir al Real Madrid. Elegimos al mejor", comentó.

Vinícius se lesionó de gravedad ante el Ajax en la Liga de Campeones. Sufre una "rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha" y estará de baja en torno a dos meses de baja, por lo que se perderá el que iba a ser su debut con la selección brasileña absoluta, tras ser convocado para los amistosos ante Panamá, del 23 de marzo, y la República Checa, el 26, de preparación para la Copa América.

"Siempre pensé en lo que sería lo mejor para mí. Yo y mi familia queríamos vivir en Madrid desde el principio. Mi familia es del Real Madrid. Todos. Bueno, mi padre es del Vinicius Fútbol Club", dijo.

Vinicius estuvo cerca de jugar con Barça tras un acuerdo de su representantes y su famila por 30 millones de euros por su traspaso, pero los agentes se fueron a Madrid a reunirse con el Real.

Florentino acordó con ellos pagar 15 millones más para el Flamengo más 16 millones de comisión y el Madrid completó el trato por 61 milloines.

"Creo que el Barcelona quería pagar más. No elegimos por cuánto iban a pagar. Queríamos el mejor proyecto y elegimos por aquí. También hablé con Marcelo y Casemiro y me ayudaron mucho para elegir al Real Madrid", reforzó.



¿MESSI O CRISTIANO?

No podía faltar la pregunta sobre Messi y Cristiano Ronaldo a lo que Vinicius broméo; "Yo". Aunque antes de firmar por el club merengue había dicho que Messi era el mejor a Esporte Espectacular de Globo TV. Ahora mencionó que Cristiano es una leyenda en Madrid.

Sin embargo Vinicius confiesa que su ídolo es Neymar. “Lo admiro mucho, quiero jugar como él y si puede ser, un poco mejor”, señaló.

Al referirse a la situación del equipo, el brasileño comentó: "Estamos compitiendo con nosotros mismos para que la próxima temporada podamos volver mejor y ganar todo".



También habló de la presión que recibe y dijo: "En el campo no tengo presión; juego al lado de los mejores y eso me deja tranquilo".

A la pregunta de quién es para él el mejor del mundo, Vinícius dijo: "Yo". Y el segundo?: "Neymar; Me gustaría jugar con él algún día. En el Real Madrid no sé, pero en la selección, en poco tiempo.