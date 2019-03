Vinicius manda un mensaje al madridismo

Vinicius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, mandó un mensaje de tranquilidad tras caer lesionado ante el Ajax, por un fuerte golpe en la tibia que confía en que no le impida debutar con la selección brasileña absoluta el 23 de marzo, ni ayudar al conjunto madridista en la recta final de LaLiga.



"Fue en una jugada en la que gané en la arrancada pero no logré escaparme de la patada. Me dieron un golpe muy fuerte en el pie derecho y me duele mucho. Los médicos del club me calman y dicen que no es nada por lo que me tenga que preocupar y que la lesión no es nada grave", dijo a Esporte tras la eliminación de la Liga de Campeones.



La explosión de Vinicius en el Real Madrid provocó la llamada del seleccionador brasileño de fútbol, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", para su debut en la absoluta en los amistosos ante Panamá, del 23 de marzo, y la República Checa, el 26, de preparación para la Copa América.



Tras una primera exploración en el vestuario del estadio Santiago Bernabéu, los médicos del Real Madrid someterán a pruebas durante el miércoles a Vinicius para conocer con exactitud el alcance de su dolencia y comprobar con una resonancia magnética si existe lesión ósea. "Hay que hacer más pruebas para saber cuánto tiempo estaré de baja", confirmó.



Vinicius expresó el sentir del vestuario madridista tras la eliminación en octavos de final de la Champions nueve años después. "Estamos todos muy mal. El Real Madrid está acostumbrado a ganarlo todo y caer en los octavos es muy triste. Sabemos que sirve de aprendizaje, pero nunca queremos perder. Vamos a pensar mucho en este partido y en lo que nos ha pasado que tenemos que mejorar en lo que resta de temporada".



Llegó a admitir Vinicius que el Real Madrid encaraba esta temporada un año de transición. "Está todo muy difícil. Fuimos eliminados en la Copa del Rey y está muy difícil la Liga. Sabíamos que el año sería para reconstruir todo, que sería de readaptación tras la salida de algunos jugadores como Cristiano Ronaldo. El vestuario sabía que era difícil. Ahora hay que aprovechar el resto de la temporada para hacer buenos partidos y reconquistar la confianza".