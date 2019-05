Virgil Van Dijk: "Agradezco no tener que jugar siempre contra Messi"

Virgil Van Dijk, defensor del Liverpool, recientemente consagrado como el mejor jugador de la Premier League reflexionó sobre el estupendo partido de Lionel Messi, que gracias a un doblete del astro argentino y otro del uruguayo Luis Suárez, han dejado cuesta arriba la serie de semifinales de la Liga de Campeones de Europa para el conjunto británico.



"No perdimos ante el Barcelona, perdimos frente al mejor jugador de todos los tiempos. Nadie puede detenerlo, ni siquiera yo", externó el zaguero del conjunto inglés. Asimismo, Van Dijk agregó: "Yo creo que es el mejor jugador del mundo. Tiene ese elemento extra que demostró en los últimos años".



En la previa del encuentro de ida, el zaguero red había manifestado que era una tarea muy complicada el detener los ataques del ariete azulgrana. "Cuando te enfrentás a Messi y está en su mejor versión, no podés hacer nada. Me alegro de no estar en España para no tener que jugar contra él cada temporada. Hizo dos goles, yo me voy muy decepcionado", sentenció.



El defensa indicó que no importa en qué sector del campo se encuentre Messi, las defensas contrarias deben estar concentradas para evitar cualquier susto. "Es un jugador fantástico, eso es algo muy obvio. Creo que lo difícil es que cuando atacamos, él está esperando en alguna parte, en la esquina o en cualquier lugar. Por eso necesitás estar bien organizado en la defensa. Sabíamos cómo podía ser y tratamos de sumar más gente por esa banda, pero cuando perdés pelotas, fáciles o difíciles, ellos lo buscan y te generan problemas", aseveró.



La serie se definirá el martes 7 de mayo en Anfield. El conjunto inglés deberá marcar al menos tres goles y mantener la portería intacta para soñar con el boleto a la final que se disputará en el Wanda Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, el próximo 1 de junio.

