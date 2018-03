Voló al Super Bowl

Lee también

Los Atlanta Falcons se convirtieron ayer en los primeros clasificados al Super Bowl al derrotar con inesperada contundencia a los Green Bay Packers por 44-21.El equipo liderado por el quarterback Matt Ryan alcanzó así por segunda vez en su historia la gran final del fútbol americano, que se jugará el 5 de febrero en Houston. En su primera participación, en 1999, fueron derrotados por los Broncos de Denver, por 34-19.Ryan brilló en los Falcons con un touchdown y cuatro pases de anotación. También se destacó la defensiva del conjunto local, que logró anular a la figura rival, el mariscal Aaron Rodgers.El encuentro no tuvo prácticamente paridad y los Falcons se fueron al entretiempo con una ventaja de 24-0. Los Packers reaccionaron en la segunda parte, pero no fue suficiente para lograr la remontada.Los Falcons esperan ahora en la edición número 51 del Super Bowl al ganador del duelo que jugaron anoche los New England Patriots de Tom Brady ante los Pittsburgh Steelers de Ben Roethlisberger.