WWE mejora audiencia

Luego de días grises, escándalos y filtraciones, las cosas han mejorado para la WWE. La compañía mejoró sus números de audiencia respecto a lo ocurrido en las últimas semanas y así lo confirman sus números.



El episodio de WWE Monday Night Raw del pasado lunes obtuvo una audiencia de 1 millón 919 mil espectadores. Esto representa un aumento de un 13,82% respecto al millón 686 mil de espectadores de la semana anterior, la cual supuso el peor en audiencia de la historia del programa.



En el show del pasado lunes abrió con Becky Lynch entregándole el Campeonato de Mujeres de RAW a Asuka para alejarse de la acción debido a su embarazo. También pudieron verse duelos como Bobby Lashley contra Humberto Carrillo, Andrade vrs. Drew McIntyre, Aleister Black y Rey Mysterio contra Seth Rollins y Murphy o el regreso de The IIconics enfrentándose a Nikki Cross y Alexa Bliss.



Edge y Randy Orton tuvieron un nuevo cara a cara después de WrestleMania como evento principal del episodio.



La primera hora marcó una audiencia de un millón 993 mil espectadores, la segunda hora bajó hasta el un millón 961 mil y la hora final bajó hasta el millón 802 mil espectadores. Este ha sido además el episodio de RAW más visto desde la edición posterior a WrestleMania 36.



RAW fue el vigésimo programa más visto en cable durante la noche del lunes, por detrás de programas como The Five, Tucker Carslon Tonight y Hannity, entre otras. De manera adicional, quedó primero en la demografía de interés, correspondiente a las edades entre 18 y 49 años.



Rey Mysterio, crítico



Por otra parte la WWE brindó una actualización del estado del luchador enmascarado después del ataque que sufrió a manos de Seth Rollins en el último episodio de Monday Night Raw. La empresa ha informado mediante una nota de prensa que el estado de Mysterio sigue siendo crítico y que los médicos no pueden hacer una evaluación definitiva de su retina hasta que se rebaje la inflamación.



En el último episodio de RAW, Mysterio unió fuerzas con Aleister Black para enfrentarse a Seth Rollins y Murphy. La pareja salió victoriosa por descalificación, pero una vez terminado el combate, Rollins lo atacó, presionando su córnea derecha contra la punta de un peldaño de las escaleras metálicas. El excampeón de WWE requirió asistencia médica tras sangrar de manera abundante.

FILTRACIONES

Durante la semana pasada se conoció que varios empleados no estaban contentos con las decisiones tomadas por la gerencia. Parece que el ambiente laboral ha mejorado.

30 años de carrera profesional suma el Rey Misterio. Su condición sigue en estado crítico luego de la agresión sufrida el lunes pasado.