Waldemar Acosta: "Me gustaría seguir en Águila"

El delantero uruguayo Waldemar Acosta sigue en San Miguel con su familia, guardando cuarentena, luego de que el Clausura 2020 fuera dado por concluido por la FESFUT hace un mes.

Waldemar Acosta aún tiene un año de contrato, pero el viernes pasado, el charrúa fue puesto en el listado de transferibles. Por ahora, el suramericano no cabe en los planes del timonel Hugo Coria y del nuevo vicepresidente del plantel emplumado, Alejandro González Argüello.

Según Acosta, hasta el momento nadie de la dirigencia emplumada, ni del comando técnico encabezado por Coria se ha comunicado con él para decirle que no está en los planes para el Apertura 2020.

"Yo quiero seguir en Águila, estoy con ganas de seguir, pero hasta ahora nadie se comunicó conmigo. Sé que este domingo, mi representante, Johan Wilson, llamó a la directiva de parte de él, pero aún conmigo no se habló nada. Johan llamó para saber de mi situación. Estoy contento y feliz de estar acá, me llamó la atención que hayan contratado gente sin hablar conmigo. Yo, hoy por hoy, soy jugador de Águila y tengo contrato y repito que me siento contento.", dijo el uruguayo.

Solo hace un año, en mayo de 2019, el charrúa festejaba el título 16 con los emplumados, tras marcar el último penalti ante Alianza en la lotería. Corrió hasta la media cancha para abrazar a sus compañeros. Pero ahora, el destino lo deja al margen en el nido para el Apertura 2020. Pero el delantero no quiere hacerse problemas si no entra en los planes de Hugo Coria.

"Se entiende si en el equipo quieren otra cosa de otro lado. Yo me tendría que ir. En el último torneo teníamos un gran equipo y todos apuntábamos a estar más arriba. Lamentablemente, las cosas no se nos dieron. Se nos complicó en muchos partidos. Pero en los últimos juegos habíamos levantado. Nos sentimos un poco perjudicados, porque anotamos algunos goles y no los marcaron. No es llorar ni nada, pero los juegos pudieron haber terminado a nuestro favor", dijo el jugador charrúa, desde su casa en tierras migueleñas.