Waldemar Acosta: "Necesitamos el aliento de la gente en el Barraza"

El uruguayo Waldemar Acosta cerró a tambor batiente la fase regular del torneo Apertura al lograr anotar 13 goles en 21 fechas para ubicarse como subcampeón de goleo en su primer torneo en el fútbol salvadoreño y ubicarse sexto en la lista de goleadortes aguiluchos en los últimos 30 torneos cortos, algo que el atacante charrúa alcanzó gracias al aporte de sus compañeros a lo largo del mismo y a su innato olfato de gol.

¿Ha sido este tu mejor torneo de liga en tu carrera?

He tenido en otros equipos buenos campeonatos, en lo personal y en lo grupal salió bien, contento por el trabajo de todos, ha sido uno de mis mejores semestres en lo profesional ya que es la primera vez que juego en un torneo de seis meses, al final siento que cumplí.

Entonces, ¿satisfecho por tu labor en Águila hasta el momento?

Muy satisfecho, ya que no solo terminé como el goleador del equipo, también me tocó dar varias asistencias que terminaron en gol, luego lo que hice con mis goles me siento satisfecho ya que recibí el apoyo de todos, al principio no era la idea de estar peleando el goleo pero cuando estuve cerca lo buscamos, al final no se dio pero me siento tranquilo por lo realizado hasta el momento en Águila.

¿Tomaste como un reto el buscar quedar campeón de goleo?

Al principio puedo confesar que no era mi intención primaria, pero cuando miré que podía ser campeón de goleo los compañeros lo intentaron (en ayudarme) pero no fue una obsesión personal, necesitábamos sumar puntos y terminar bien esta fase, los goles llegaron pero la idea era terminar más arriba en el torneo, aguantar el tercer lugar y pelear el segundo puesto que al final no logramos.

De tus 13 goles uno fue por penal, ¿te atreviste patearlos?

Las cosas se dieron en el camino, pude patear un solo penal ante Pasaquina en la penúltima fecha y fue inciativa mía por intentar estar cefca de Fito (Zelaya) pero no soy un jugador que patea penales, la lesión que sufrí en el torneo me impidía tomar esa iniciativa, siento que el que esté bien debe patear un penal y por eso no tuve la iniciativa de cobrarlos, por allí estaba bien Santos (Ortiz) o (Diego Galdámez) Coca los que tomaban el balón para cobrarlos.

¿Hubo algún momento difícil en Águila que quieras olvidar?

No pasé nunca un momento difícil en el equipo, creo que nadie ha vivido eso, todos hemos recibido un gran apoyo de la directiva, sí pasamos momentos difíciles y complicados en lo deportivo ya que pasamos una mala racha de cinco fechas sin ganar y sabemos que tenemos un buen equipo para pelear, gracias a Dios logramos salir de ese bache y ahora estamos apuntando llegar lejos.

¿Qué tanto te costó adaptarte a la idea del profesor Carlos Romero, al ambiente en San Miguel y al fútbol salvadoreño?

Costó lo que te implica llegar a un país por primera vez; me logré apoyar a la idea del profesor (Carlos) Romero, siento que nos costó a todos tomar esa idea, el equipos se formó muy rápido, casi al inicio del torneo y no hubo tiempo para acoplarnos todos, nos costó al inicio pero fuimos mejorando hasta alcanzar lo que se ha hecho, siento que falta aún mejorar en eso pero creo que ante todo tratamos de adaptarnos rápido, no es fácil cuando lleguás a una liga nueva, a un equipo nuevo pero considero que ha sido aceptable esta fase regular.

A tu criterio, ¿qué te hizo falta demostrar en la fase regular?

Lo que me faltó en esta fase regular fue quizá algo que no puedo explicarte de primera mano, lo que sí pusimos fue lo mejor para salir adelante, a veces no jugábamos bien, otras veces sí, creo que nos faltó a todo el equipo una regularidad concreta ya que esa irregularidad que tuvimos a lo largo de las 22 jornadas nos hizo caer en ese último bache que sufrimos a lo largo del torneo, pero eso se supera a medida que entrenás y que jugás para conjuntarte, ahora se viene una parte linda del campeonato donde no hay margen de error.

¿Será la primera vez que jugás fase de cuartos de final?

No me ha tocado jugar en este sistema de cuartos de final, la mayoría de las veces he estado peleando los campeonatos pero en formatos largos, de un año, pero esta nueva fase es una instancia linda, es un momenbto en que no podés errar y estar fino en la parte de goleo para pasar, todos los equipos que han llegado a esta instancia tienen sus méritos, nos toca un rival que fue uno de los mejores en la segunda vuelta, un rival que hay que respetar, nos ganó en esta segunda vuelta y debemos sacar la serie porque tenemos a mi gusto un mejor plantel que lo debe demostrar en la cancha, tenemos muy buenos jugadores pero son 180 minutos de juego donde debemos desmostrar eso, dependerá de cómo tomemos la táctica pero estamos tranquilos, concentrados a fin de alcanzar esta tarde la victoria.

Lo cierto que será la primera vez que jugarás en San Vicente...

Será la primera vez que visitemos San Vicente, todos los equipos trabajan para ganar, son dos juegos difíciles, perdimos en la segunda vuelta ya que en el primero los goleamos, ellos tuvieron la jugada del penal y se defendió bien, te marca un gol y es difícil romper su defensa, ellos querrán pasar y por eso será lindo jugarlo, me han comentado de lo irregular de esa cancha en San Vicente, tampoco tenemos en el Barraza un campo perfecto, iremos a la guerra a San Vicente.

¿Sentís que la serie se definirá el sábado en el Barraza?

El primer partido recuerdo que marcamos pronto y eso nos ayudó mucho, se abrió rápido y luego nosotros estábamos bien, en el segundo juego lo tuve que ve de fuera porque estaba suspendido, considero que será distinto el juego de esta tarde, no solo nuestra serie, mucho se especulará con el resultado en casa, es importante sumar en San Vicente pero debe uno de no cometer errores, estar concentrados en todas las líneas y tener la oportunidad de anotar.

¿Ha sido esta tu mejor marca de goleo en tu carrera?

En otras ligas he hecho más de 13 goles pero lo he hecho en todo el año, por eso valoro haber hecho 13 goles en un semestre, es la primera vez que lo hago en un torneo tan corto y estoy agradecdido por el apoyo de los compañeros ya que sin ellos habría sido difícil marcar, en Águila lo hicimos muy bien, hubo muchos que asistieron y otros que anotaron, no fue solo Waldemar el que anotó.

¿Cuál es el futuro de Waldemar Acosta luego de este torneo de liga?

Tengo contrato hasta junio próximo, estoy cómodo en Águila, tranquilo por el apoyo, me han tratado todos muy bien y estoy agradecido y con ganas de poder terminar bien, hay que tratar de terminar lo mejor posible este torneo, luego veremos lo que suceda más adelante, por el momento no me pasa por la mente no terminar mi contrato antes ya que tengo deseos de ganar y trataremos de alcanzar la final.

¿Te vés jugando la final el próximo 16 de diciembre?

Claro que me veo en la final, desde el primer día que llegamos me miré jugando la final, poco a poco se fueron dando los partidos, no será fácil estas series para nadie, tenemos ese sueño y esas ganas de pelear la final con quien sea ya que tenemos un equipo capaz de alcanzarlo para pelearlo a cualquiera.

¿Hay un equipo favorito para disputarle la final de liga?

Personalmente el que toque, no tengo un favorito especial, debemos ganarle al que llegue pero primero debemos pasar estos cuartos de final ya que sería difícil pensar en otras instancias si tenés ya enfrente tu serie ante Audaz, hay que ir paso a paso.

Entonces no hay cabida para pensar que puede ser Santa Tecla el próximo rival de Águila en semifinales...

Una posible semifinal ante Santa Tecla es posible, pero nuestro rival próximo es Audaz, son juegos que no podés perder, le puede pasar a cualquiera tener una mala tarde y perder, pero el que toque hay que pensar positivo y trabajar los partidos para pensar en otros rivales sin antes pasar la serie ante Audaz.

De tus 13 goles anotados ¿con cuál te quedás?

No tengo en mente ahora cuál ha sido el mejor, todos sumaron para el equipo y creo que todos fueron importantes, posiblemente el anotado ante Sonsonate de cabeza, o el que anoté ante Metapán de local donde se abre el juego y ganamos por goleada, por allí esos dos goles posiblemente hacen diferencia de los que anoté, en Sonsonate la pelota iba fuerte y pude desviarla de cabeza, creo que esos dos están arriba de los demás.

¿Te molesta que te hayan puesto el sobrenombre de “Pájaro Loco”?

En Uruguay nunca me apodaron, fue acá, no me ofende que me digan “Pájaro loco”, contento porque me dicen así, en otros lados me han dicho “Negro” pero acá fue otro sobrenombre y en verdad no me ofende, no recuerdo si me lo pusieron en el estadio, en redes sociales o la gente en el estadio, el que haya sido que asuma su responsabilidad y que me lo diga (entre risas).

Entiendo que el plantel espera el Barraza lleno el próximo sábado...

Esperamos que el próximo sábado llegue la gente al Barraza que no ha llegado, necesitamos su aliento, nosotros buscaremos clasificarnos en la cancha, sé que muchos están dolidos por muchas cosas que este equipo ha sufrido, pero eso es pasado, el presente se llama Águila y el rival será Audaz, nosotros nos comprometemos en aportar nuestro fútbol en la cancha pero necesitamos que ellos (los aficionados) se ilusionen con nosotros para alcanzar la final soñada.

¿Porqué sos sobrio en tus celebraciones de gol?

No soy de hacer extravagancias en los momentos de celebrar, por mis hijos celebro así porque me pidieron que celebre alzando los brazos y allí quedó, fue a petición de ellos.

¿Tus hijos están en el país?

Tengo dos hijos, un varón de cuatro años (Laureano) y la nena (Pía) de 11 años, ellos estuvieron un mes acá junto con mi esposa (Estefany). Ellos están contentos con haber estado acá, ellos ya regresaron a Uruguay, mi hija termina la primaria y no podía sacarla por pocos meses y que perdiera el año, vinieron a El Salvador en vacaciones y espero tenerlos el otro semestre acá si todo está bien y regresamos todos en familia.

¿Retornás a Uruguay luego de jugarse la final de liga?

Mi idea es regresar después de la final a Rosario en Uruguay con mi familia para estar con ellos en estas festividades de Navidad y Año Nuevo, vivo en un pueblo chico donde nos conocemos todos y lo que he pensado es regresarme luego de jugar la final.