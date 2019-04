Waldemar Acosta: "No me obsesiono con el gol"

Waldemar Acosta tiene gol. Así lo demostró en el torneo anterior en las filas de Águila. Pero en el Clausura pudo jugar desde la fecha 8, luego de superar una lesión. Eso ha hecho que el gol se le escape en algunos partidos, pero para el charrúa lo más importante es sumar para el plantel, tanto así que no se obesiona con el gol.

Por otra parte, desde ya, el suramericano cree que el juego de este miércoles, contra Santa Tecla, en San Miguel, tienen una buena oportunidad para ganar confianza ante rivales directos en instancias definitorias de la competencia.

¿Cómo han sobrellevado estas dos derrotas al hilo, contra Chalatenango y Audaz, respectivamente?

Cuando nos toca perder, obviamente que no estamos con los mejores ánimos. Queremos salir a ganar todos los partidos y hacer un buen papel. Lamentablemente en todos los partidos no lo podemos hacer. También los demás equipos vienen y hacen las cosas bien. Ahora ya tenemos otro partido difícil este miércoles. Tenemos que terminar lo mejor posible allá arriba. Esa es la idea, el objetivo.

¿Por dónde ha pasado el hecho de no poder haber obtenido puntos en estas últimas dos presentaciones?

Veníamos de una vuelta sin perder y de varios partidos son recibir gol. Obviamente que veníamos bien. Esta última semana se nos complicaron los dos juegos (Chalatenango y Audaz). Los rivales aprovecharon las situaciones que tuvieron. Nosotros no pudimos salir adelante y no pudimos, siquiera, empatar los últimos dos juegos. El equipo ahora está bien, estamos arriba en la tabla (segundo puesto con 36 puntos). Queda no bajar los brazos.

¿Cómo caló en el grupo la lesión del portero Benji Villalobos, quien traía el arco invicto en más de seis juegos?

Benji es de las figuras que habíamos tenido en este torneo. Nos había salvado en muchos juegos. Pero es claro que este calendario de muchos partidos seguidos ha provocado que muchos jugadores tengan que salir por lesión. Pasa, es normal. Pero también Wálter López (segundo portero) había venido haciendo un trabajo para jugar. Tiene la confianza de todo el grupo.

Metapán está tercero en la tabla con 32 puntos, a cuatro de Águila. ¿Le alcanzarán a Águila para llegar a cuartos de final en primero o segundo puestos?

Nuestro objetivo es terminar en primer lugar. Tambián estamos ahora a cuatro puntos de Alianza, que es líder, y lo vamos a pelear. Quedan nueve puntos y no va a ser fácil. Primero hay que asegurar el segundo lugar y después ir por el primero. Águila siempre debe estar arriba, peleando los títulos.

"No te sirve de nada quedar primero o segundo si después perdés. Tenemos que tratar de consolidarnos".

Se viene Santa Tecla, equipo con el que empataron 2-2 en la primera vuelta. ¿Cree que es un buen pretexto para romper esta racha de dos juegos al hilo en negativo?

Cualquier equipo que se viniera iba a ser una buena oportunidad. Ahora nos llega Tecla. Hay que sumar. No va a ser fácil, pero tenemos jugadores con ganas de ganar este partido, para ir asegurando ese segundo lugar. Tenemos equipo para pelear el campeonato y es lo que queremos. Ningún rival va a ser fácil, todos vienen a buscar puntos.

Regresó a jugar contra Audaz, por la jornada 8 de este certamen. Tiene tres goles hasta ahora. ¿Por qué le ha costado tanto tener el gol?

El gol se se ha hecho un poco esquivo. Uno siempre quiere hacer goles. Pero no me obsesiono con ese tema, sino en aportarle al equipo lo mejor que puedo, anotando o no. Pero creo que a todo el plantel se nos ha hecho difícil poder marcar. El gol se nos ha hecho esquivo, pero estamos trabajando para eso, para tenerlo y mientras ganemos, todo es más fácil.

Termina su contrato en mayo próximo. ¿Águila sera prioridad en una opción de continuidad?

Se nos termina el contrato, pero obviamente que Águila es la primera opción. Me siento cómodo, tranquilo. Obviamente que siempre tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Queremos terminar el torneo de la mejor manera, y eso es siendo campeón. Pero hasta ahora no he tenido ningún acercamiento con algún dirigente de acá. Queda seguir trabajando y hacer las cosas lo mejor posible. Ojalá que se pueda dar la posibilidad de quedarme, pero si no se da, estoy tranquilo por el trabajo que se viene haciendo. La idea es ser campeones con Águila y después que pase lo que tenga que pasar.