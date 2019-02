Waldemar Acosta: "Tenemos equipo para pelear el campeonato"

El delantero charrúa Waldemar Acosta volvió a jugar hasta la fecha 8 del Clausura 2019. No lo hacía desde finales de noviembre pasado, cuando se lesionó en el juego de ida de cuartos de final ante Audaz.

Pero Acosta volvió lo más pronto posible de Uruguay, luego de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, hizo su recuperación y ya aportó al equipo migueleño con el tanto del triunfo ante Audaz, por 1-0, y puso a los emplumados en la casilla dos, con 19 puntos, solo uno abajo del líder, Alianza.

Acosta espera tener minutos en el choque de este miércoles ante Santa Tecla, para seguir ganando confianza y minutos.

¿Cómo valora el regreso a las canchas, con ese gol que le marcó a Audaz sobre el final, por la fecha 8?

La verdad, estoy muy contento. Después de un buen tiempo sin jugar y regresar así me pone feliz. Antes ya estaba recuperado, pero no había tenido la oportunidad de jugar. Se dio ahora y mejor, imposible.

Llega y le da el gol a Águila, algo que había estado escaso...

Sí, pero el equipo venía bien, venía ganando. Se dio la oportunidad de ganar ante Audaz, un rival complicado. Fue un juego muy luchado, pero gracias a Dios, lo pudimos sacar adelante en la última jugada. Nos deja arriba, peleando, ahí donde queremos estar.

Tuvo que recuperarse en lo físico para volver. ¿Había perdido mucho?

Obviamente perdí algo. Pero desde el día en que regresé, luego de fin de año, me puse a las órdenes para entrenar. Me dio el alta el doctor y ya estaba corriendo, ya estaba haciendo trabajos físicos... Me recuperé antes de los estipulado y eso estuvo bueno.

¿Queda algún temor cuando un jugador vuelve a las canchas tras recuperarse de una lesión de magnitud?

No, ahora no. Me impide un poco, pero son los primeros días. Pero con el ritmo de los partidos se va solo. No tengo temor a nada. Hay que seguir igual y gracias a Dios ya me siento bien. Tenemos un plantel competitivo, de buenos jugadores y hay que aprovechar las oportunidades. Mientras todos jalemos para el mismo lado, van a llegar las cosas buenas.

¿Cree que volverá pronto a la titularidad?

Uno entrena porque quiere jugar, pero también hay que ver a los demás compañeros. Hay juegos en los que el profesor prefiere a uno o a otro por el tema de juego, por cómo se va a plantear. Todos queremos jugar y cuando toque la oportunidad, hay que hacerlo de la mejor manera. Por suerte, todos los delanteros que tenemos han marcado y eso es importante.

Le toca disputar la titularidad con los nacionales Bryan Paz y Ricardo Guevara, más el ecuatoriano Richar Mercado. ¿Cómo se ve desde esa perspectiva?

Eso es bueno. Repito, todos queremos jugar. Han marcado todos. Es una competencia sana y sabemos lo que queremos. Queremos 'complicarle' la tarea al profesor en la elección del equipo de inicio. El grupo está unido y sabiendo lo que quiere, que es llegar a la final del torneo.

Águila está segundo en la tabla, a solo un punto del Alianza. Pero el objetivo de ustedes es quedarse solos en el liderato...

Sí. El objetivo de nosotros es estar lo más alto posible. Obviamente queremos pelear el primer lugar, pero también sabemos que falta mucho torneo por delante. Hay mucho por mejorar. Tenemos que convencernos de que tenemos equipo para pelear el campeonato. Nosotros lo sabemos y es lo que queremos hacer. No es fácil, porque hay equipos que se armaron bien, con muy buenos jugadores. Entonces, hay que jugar cada partido como una final.

Se viene otro partido exigente, contra Santa Tecla, este miércoles. ¿Cómo llegará Águila para examen?

Es un partido importante para nosotros y para ellos también... Esos son rivales lindos para nosotros. Estos son los juegos que tenemos que ganar y salir de frente y para pretender estar arriba. Nosotros sabemos lo que queremos, que es ir a sumar. Tecla tiene jugadores muy buenos. Es un rival difícil, venga como venga. Estos son los juegos que te ayudan a marcar cosas importantes en el torneo... En el torneo anterior le pudimos ganar solo uno. Ganar nos daría mucha confianza.