Waldemar Acosta: "Todavía sigo siendo jugador de Águila"

El uruguayo Waldemar Jesús Acosta se mantiene firme en su postura sobre su futuro en las filas de Águila, donde aún tiene contrato por un año y pese a que la nueva administración de Águila a petición de su nuevo técnico, el argentino Hugo Coria, lo ha colocado como jugador trasferible.

El atacante charrúa insiste en señalar que sigue siendo jugador naranja y negro hasta que alguien de la dirigencia emplumada hable con él al respecto y le diga lo contrario y que inicie los trámites para desvincularse de su contrato.

"Todavía soy jugador de Águila, he hablado antes que tengo un año de contrato y estoy esperando que alguien de la nueva directiva se comunique conmigo para ver qué va a pasar porque hasta el momento nunca me comunicaron nada a mí sobre mi futuro dentro del equipo", externó el delantero que en agosto próximo cumplirá 34 años de vida.

Waldemar Acosta ha vivido dos etapas diferentes en las filas naranja y negro desde que arribó primero al nido en el Apertura 2018 ya que fue pieza clave para que el equipo migueleño alcanzara las semifinales en ese torneo corto y lograra después el cetro de campeón en el Clausura 2019 al derrotar al Alianza en la final (0-0) por la vía de los lanzamientos desde el punto penal (3-1) precisamente con el gol que convirtió el charrúa para darle al Águila su corona 16 en su historia.

Tras no renovar contrato para iniciar la temporada 2019-2020 e irse a jugar al fútbol boliviano y defender en el Apertura 2019 los colores del Club Guabirá, Acosta retornó a las filas aguiluchas para el Clausura 2020 donde no logró mostrar su fútbol ofensivo y sus goles que lo hizo levantar la copa de campeón con Águila al jugar 10 partidos y anotar solamente un gol en la única vuelta del torneo que se jugó, actuación que motivó a la nueva administración para colocarlo en la lista de transferibles para la nueva temporada de liga.

El atacante uruguayo dijo además que los rumores que circulan ya en redes sociales sobre su posible arribo en calidad de préstamo a Isidro Metapán son solo eso, rumores, una noticia a su criterio sin fundamento porque nadie de la dirigencia aguilucha le ha comentado o preguntado sobre el tema de prestarlo a otro equipo de la liga nacional.

"No existe nada, no hablé con ningún equipo ni negocié con nadie. Por ahora no sé nada de nada de ningún equipo (a préstamo) y (noticias) de Águila tampoco sé nada sobre el tema porque a mí no me comunicaron nunca nada", aseguró el jugador uruguayo.

Al respecto, el vicepresidente deportivo de Águila, Alejandro González, le aseguró a este rotativo que "sobre ese tema de prestarlo a otro equipo no sé nada, no hemos hablado con nadie, solamente he ratificado que se le ha comunicado al jugador (Waldemar) Acosta que está transferible", indicó el dirigente.