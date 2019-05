Waldemar Acosta cree que Águila está para levantar la corona

El uruguayo Waldemar Acosta tuvo que esperar turno en las primera fechas del Clausura, debido a que se estaba recuperando de una lesión que lo complicó en cuartos de final del Apertura 2018.

El charrúa volvió casi al cierre de la primera vuelta y tuvo anotación, pero no le alcanzó para meterse en la disputa por el premio Hombre Gol de EL GRÁFICO.

En el juego de vuelta de cuartos de este certamen, el suramericano fue determinante y ayudó a su equipo ante el FAS. Ahora, de cara a la serie ante Metapán, por semis, el suramericano cree que Águila debe mantener la fórmula que lo llevó a la victoria en el segundo juego de cuartos, el de este sábado.

Le sacaron lucro a la ventaja deportiva (ante FAS), que les dio terminar en segundo puesto en fase regular.

Pero no es de fiarse de eso. Tuvimos un rival complicado, difícil. Definir en casa, con nuestra gente es importante, pero para lo que viene (ante Metapán) no nos podemos confiar de la ventaja deportiva.

¿Qué opinión tiene de Metapán, rival de semis?

Es un equipo complicado, viene haciendo bien las cosas. Tiene buen plantel, buenos jugadores, no va a ser nada fácil. Pero nosotros debemos de seguir de la misma forma en la que lo hicimos durante todo el torneo: Vamos a ir a buscar un buen resultado, si Dios quiere, a Metapán y cerrar en casa con nuestra gente.

Si jugamos como lo hicimos en el de vuelta contra FAS, va a ser difícil que nos puedan ganar. Van a tener que correr más que nosotros para podernos ganar.

Puede pensarse en que Metapán es más cómodo como rival, que Santa Tecla?

De ninguna manera. Será complicado. Metapán por algo le ganó y lo pasó... No va ser una serie fácil, será apretada.

Contra Metapán, ¿queda un aprendizaje sobre cómo fue la serie ante FAS, que se tuvo que definir en casa y apelar a la ventaja deportiva?

Sí. Ante FAS, sufrimos más de lo que pensábamos. Pero bueno, así se dio, son llaves muy cerradas. Contra Metapán no va a ser la excepción. Trataremos de corregir los errores que cometimos en todas las líneas. No son los mismos rivales ni los mismos jugadores.

Pidió el balón para cobrar el penalti que abrió el triunfo ante FAS en la vuelta de cuartos. ¿Ha recobrado la confianza?

Siempre tuve confianza. Acá estamos todos con confianza, me tocó a mí el sábado y gracias a Dios pude anotar.

Hablemos de nuevo de su futuro. ¿Aún no se le acerca nadie de la dirigencia para hablar de renovación de contrato?

No. Hasta el momento nada. Pero ya no estoy pensando en eso, sino que más bien en la recta final del campeonato y veremos luego qué es lo que pasa.