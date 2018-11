Waldemar Acosta no jugará más con Águila en el Apertura 2018

El cuerpo médico de Águila que encabeza el doctor Victorino Villatoro realizará esta mañana la última evaluación a los jugadores Jefferson Polío y el uruguayo Waldemar Acosta quienes sufrieron ayer sendas lesiones en el partido de ida de los cuartos de final ante Audaz celebrado en el estadio de San Vicente.

De manera preliminar, el defensor nacional podría estar fuera de las canchas por espacio de dos meses tras sufrir un esguince grado dos y una fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo por lo que fue sustituido en el juego en el minuto 13; mientras que el atacante charrúa podría haber sufrido una grave fractura en el maléolo tibial de su pierna izquierda que lo alejaría del campo de juego por unos tres meses.

“Lastimosamente no pude ir ayer a San Vicente por lo que me sustituyó el doctor Vásquez López quien me ha dado su reporte preliminar conforme a lo que ha observado en las dos placas radiográficas que se les aplicó ayer”, afirmó Villatoro vía telefónica desde San Miguel. “De corroborarse dichas lesiones Acosta se perdería lo que resta del torneo al igual que Polío. Hoy evaluaré las placas y revisaré a los jugadores en mi clínica para ratificar el reporte preliminar de esas lesiones”, aseveró el galeno de los aguiluchos.

La cuenta oficial de Águila en Twitter adelantó el informe preliminar de dichas lesiones junto al probable tiempo de recuperación, por lo que de ratificarse las lesiones ambos jugadores le dicen adiós al Apertura 2018.

#NotiÁguila | Informamos que el estudio médico realizado a nuestro delantero Waldemar Acosta indicó que tiene una fractura en el maléolo tibial. Podría estar 3 meses fuera de las canchas.



Mándale un mensaje de apoyo.��#FuerzaWaldemar pic.twitter.com/5Tnb6FO2Yg — C.D. ÁGUILA (@cdaguilaoficial) 29 de noviembre de 2018

Ayer Luis Alonso Vásquez, médico del Águila, indicó que el delantero uruguayo Waldemar Acosta fue trasladado a un centro asistencial luego de salir lesionado en el choque ante Audaz, por la ida de cuartos de final, y finalmente se le diagnóstico fractura de tibia y peroné.

También el defensor emplumado Jefferson Polío tuvo que abandonar el partido e irse directo al hospital.

Vásquez leyó las radiografías de ambos jugadores. En el caso de Acosta, el médico del equipo emplumado determinó que hay fractura de tibia y peroné. Por lo tanto, el suramericano está fuera de competencia en este Apertura 2018.

Del lado del Audaz, Juan José Sánchez se tuvo que ir del juego por lesión en una costilla derecha.

Esta fue una muestras de apoyo y solidaridad para los futbolistas.

Toda la fuerza del mundo a mis compañeros que en la última parte del torneo sufrieron lesiones @wilguardado_6 #kevinsaga #polio @waldemar_1986 Hoy ya es un día menos para tenerlos de nuevo en el campo���� mucho ánimo amigos estamos con ustedes ⚫️��pronto estarán de vuelta☝������⚽️ — Edwin Sanchez. (@EdwinSanchez6) 29 de noviembre de 2018