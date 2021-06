Walmer Martínez: "Estoy muy feliz de esta oportunidad"

Walmer Martínez , una de las mayores novedades en la representación nacional que viajará a Islas Vírgenes Estadounidenses con Hugo Pérez , compareció ante la prensa salvadoreña por primera vez.

El extremo de origen californiano declaró sentirse feliz por la oportunidad que se le ha presentado en su carrera. También aseguró que está consciente de lo importante que son estos próximos dos partidos de la selección.

"Quiero hacer todo lo posible por ayudar al equipo, desde que el momento que he llegado lo he hecho, me siento bien", dijo con respecto a sus expectativas de poder debutar con la Azul.

"Fue una sorpresa, fue muy rápido que me hayan invitado aquí a la selección y estoy muy feliz por la oportunidad, voy a pelear por un puesto y voy a dar todo de mí a la selección", agregó.

Martínez describió cómo es su estilo de juego. "Me gusta atacar mucho, me gusta recibir el balón en el pie y atacar con el balón, me gusta combinar con los jugadores, siempre me gusta jugar con los otros jugadores por el medio y los delanteros, buscar los espacios", aseguró.

El extremo que viene en calidad de legionario reforzó la idea que ha implantado Hugo Pérez en la selección, el cual hace énfasis en la trascendencia de los partidos ante Islas Vírgenes Estadounidenses y Antigua y Barbuda.

"Yo sé que son dos partidos muy importantes que tenemos que ganar y realmente todos nosotros en el campo estamos dando todo en el entreno para llegar preparado, para producir un partido excelente y sacar resultado", finalizó.