Walmer Martínez, entre fútbol, surf y sociología

Walmer Martínez habló de su primera experiencia con la selección de El Salvador y de su primera aparición en el once titular de Hugo Pérez en la Copa Oro 2021. El legionario que nació en Santa Cruz, California también reveló que le encanta surfear y posee estudios en sociología y para poder ejercer como bombero.

El pasado domingo Walmer fue titular por primera vez en la selección en el partido contra México y el extremo compartió cómo vive su incorporación a la selección.

En una entrevista a la Selecta TV explicó que estudió sociología y antes de meterse de lleno en el fútbol se interesó por ser bombero, médico y técnico de emergencia.

Sobre su participación con la selección lo define como un momento muy serio.

"Este momento de la Copa Oro es un momento muy serio, todos lo tomamos muy en serio, estamos muy enfocados en lo que queremos cumplir y ganar los puntos más posibles y llegar muy lejos con la selección", dijo Martínez.

Otro aspecto que comentó el extremo de la azul y blanco fue sobre el ambiente en la concentración para la Copa Oro.

"La seriedad siempre está ahí y nos divertimos como cuando vamos a comer o salimos cuando hay un día que nos podemos relajar que no nos exigen mucho y tenemos tiempo para convivir entre amigos pero por las cosas de covid tenemos que planificar en eso también y mantenermos encerrados por nuestra salud", expresó.

"Todos son mis amigos, convivo ahorita con el que comparto el cuarto, Joaquín Rivas pero cuando llegamos a comer todos los jugadores convivimos y cuando estamos en la mesa todos hablamos y nos divertimos", añadió el jugador que milita en el Hartford Athletic de la USL.

Walmer comentó que el surf es otro de los deportes que disfruta en Estados Unidos. "Afuera del fútbol me gusta surfear eso lo hice muchos años desde pequeño porque la playa me queda muy cerca y siempre me iba en una tabla a surfear y se desestresa uno".

En el campo académico, el futbolista de 22 años estudió sociología y estudió para bombero. "Antes que estudiara sociología, estudié de bombero, médico y técnico de emergencia, eso era algo que quería porque me gusta ayudar a la gente, en mi vida han pasado muchas cosas en momentos que yo necesitaba ayudar a alguien, no podía y por eso fue que me enfoque en eso y me encantó"

De padre hondureño, con quien no tiene contacto desde hace años, pero de madre salvadoreña originaria de Victoria, Cabañas, el atacante destaca que se siente identificado con sus raíces cuscatlecas.

"Mi madre es la única, es padre y madre, ella está muy emocionada y feliz que yo represente el país de ella y mi país también, estamos muy feliz que pueda ayudar a la selección de cualquier manera y para ella es algo muy grande que yo esté en la televisión representando el país", explicó.

También habló de sus sensaciones al ver el apoyo de los aficionados. "Es algo muy grande escuchar a los fanáticos que están gritando el himno y uno a la vez siente que tiene un respaldo que lo están ayudando con todo lo que sea, gane o pierda ahí está la afición".