Walter Canales, del Limeño, confirma agresión de Alexánder Larín

Tras salir de una clínica en Santa Rosa de Lima, la noche del domingo, el zaguero del Municipal Limeño, Walter Guevara Canales, confirmó que fue el volante albo Alexánder Larín quien le provocó rasguños en su cara y, que por esa razón, estará cuatro días en reposo.

En esta nota te resumimos los incidentes: Walter Guevara Canales sufre herida en el rostro.

"Fue Larín quien me agredió cuando traté de apartar a los jugadores para que no se pelearan. También tengo unos aruñones por el cuello. Fue una agresión que vio uno de los árbitros asistentes. Sí, ando bien jodida la cara. Yo fui para apartar a Cáceres, mi compañero, porque lo expulsaron cuando empujó a Larín. Yo me le acerqué a Larín para preguntarle por qué tiraba la pelota. Él se me acercó y me dijo que me dejaría este recuerdo en la cara (agresión). Me metió las uñas en la cara", apuntó el zaguero del equipo Santa rose ño.

Canales se tuvo que ir expulsado del juego en la misma acción que provocó la sanción para Larín.

El zaguero del equipo mantequero dijo que este martes se presentará a la práctica del Limeño, pero no podrá trabajar con el grupo por los cuatro días de incapacidad que le han recetado.