Walter Centeno, del Saprissa: "Nos estamos jugando mucho"

El timonel del Saprissa, Walter "Paté" Centeno, habló este martes sobre la importancia de mantener un equipo base de cara a los restos que tiene el Monstruo Morado, incluyendo el juego de Liga CONCACAF ante Águila, este miércoles.



"De acuerdo al partido, y a los resultados que vayamos teniendo haremos variantes. Estamos un momento en el que no podemos arriesgarnos mucho, porque en el campeonato nacional estamos peleando la punta y acá pasar a la siguiente ronda, nos estamos jugando mucho. Luego habrá oportunidades, ya sea por cansancio, pero eso lo veremos de acuerdo vaya pasando el tiempo", aseguró el entrenador saprisista y exvolante de selección costarricense.



El Paté también celebró que a su equipo se le dan los goles y hay reparto de anotaciones en todas sus líneas: "Los tres de adelante y los tres del medio han hecho gol, pero nos falta más. A la postre es importante irse repartiendo goles, pero en todos los partidos, pero no como ocurre en el Barcelona (con Lionel Messi) o Cristiano (Ronaldo), que hacen cincuenta por año. Estamos tratando que eso no pase, estamos tratando de hacer un juego de asociación, más colectivo".



Asimismo, Centeno, timonel que ya dirigió dos eliminatorias a nivel de CONCACAF con este equipo, se pronunció sobre el escándalo en el fútbol tico, tras revelarse que el Limón, su próximo rival liguero, no ha cobrado salarios durante tres meses.



"Deben tomarse decisiones para que esto no pase, para que el fútbol crezca y los jugadores sean tratados, como debe ser, como trabajadores. A veces se les tacha de que ganan mucho pero no se sabe que a veces ellos no cobran durante dos, tres meses, suele pasar. Le toca a las instancias que manejan el fútbol hacer un llamado y fortalecer a los jugadores. Eso es prioridad (pagos), todos comemos", señaló el Paté.



Por su lado, Johan Venegas, jugador del equipo de la 'S' y selección mayor, valoró el momento actual de los morados, que llegan al juego de este miércoles con cuatro encuentros sin recibir anotaciones.



"Estamos haciendo las cosas bien con el equipo, hay que seguir en esa línea, respetando al rival. Va a ser un excelente encuentro, esperamos que el aficionado y el televidente disfruten el partido", aseguró.

