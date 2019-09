Wálter Chigüila: "En Águila me volví a sentir jugador"

El volante del Águila Wálter Chigüila hizo su análisis de cómo llega el campeón nacional al duelo cumbre de la fecha 8 del Apertura 2019, ante Alianza en el Cuscatlán, y de paso hizo memoria de lo que han vivido en las últimas semanas.

Chigüila, a préstamo en el nido y procedente del FAS, no escondió su deseo de quedarse por más tiempo en San Miguel, donde dice que la confianza de su entrenador y compañeros le han hecho disfrutar de protagonismo en uno de los clubes referentes del país y le han regresado ese cariño al fútbol.

¿Cómo te tomás la reedición de la final del torneo pasado?

Un partido muy importante, duro, sabedores de que venimos de perder un partido duro con Limeño y a tener en cuenta que será atractivo, reviviremos la final, aunque en situaciones diferentes. Desconozco si Alianza usará a sus seleccionados, pero independientemente de eso tienen calidad, al igual que nosotros, que tenemos un plantel muy bueno.

Nos vamos a jugar todo, porque partidos de esta calidad hay que acostumbrarse a jugarlos.

¿Será especial para ustedes volver a jugar al Cuscatlán?

Sin duda. Siempre que tenemos la oportunidad de jugar ahi es algo lindo. La gente deja de hacer muchas cosas por ir a ver un partido de fútbol y un Alianza - Águila es uno de los más esperados del torneo. Es una hora linda para jugar y llegar al Cuscatlán es una forma linda de revivir un partido de estos (finales) y eso te marca. Todos peleamos por estar en el once inicial y los que han venido aportan mucho.

¿Qué tanto han cambiado ambos equipos de cara a este partido?

De Alianza desconozco qué cosas han cambiado, pero de mi equipo puedo decir que hemos mejorado, la experiencia que hemos adquirido de jugar partidos lindos, complicados como ante Saprissa. La jerarquía que vamos teniendo... a mi corta edad me ha tocado jugar partidos importantes, me he sentido bien, todo pasa por la confianza del entrenador y compañeros, y hay una competencia muy sana y todos sabemos la importancia de estos partidos. Somos los actuales campeones y los equipos grandes te exigen buscar títulos.

¿Cómo están en lo anímico? ¿Ya se superó la eliminación ante Saprissa?

Si. Son golpes duros que te da el fútbol, porque en ningún compromiso querés quedar eliminado, pero nos tocó quedarnos en CONCACAF. Luego sabíamos que teníamos la revancha con Limeño, pero perdimos... quizá en 20, 25 minutos no jugamos muy bien, pero el equipo está bien y tiene la idea de juego muy clara. Hay piezas importantes que se fueron, pero los que llegaron también han aportado madurez. No solo somos grupo, sino que en el camerino tenemos una familia.

¿Perjudica o beneficia pasar casi dos semanas sin jugar?

Se podría asimilar de muchas formas. No es el caso, pero si mañana jugás y tenés un mal resultado, entonces dirán que afectó, pero al final los profesores saben como manejan todo. No se puede decir que hemos tenido descanso, hemos estado a doble turno y mejorando detalles en los que nos han hecho énfasis. Hemos trabajado la posesión de pelota y la búsqueda de espacios... Hablando del juego, Alianza tiene jugadores muy rápidos por la banda, pero nos hemos caracterizado por ser un equipo muy fuerte defensivamente.

¿Qué tanto ha mejorado Águila luego con los refuerzos que llegaron este torneo?

Obviamente maneja sus redes sociales y hay gente que se te acerca y dice que hay compañeros que han venido y no han rendido, pero convivimos dentro y fuera de la cancha y sabemos lo complicado que es eso... Hay quienes critican a (Javier) Lezcano, porque no ha podido convertir goles como la gente quiere y los goleadores viven de eso. Los que estamos con él sabemos lo que él trabaja, se esfuerza demasiado, y te echa la mano dentro de la cancha en defensiva y te hace confiar en sus capacidades. Uno entiende, yo que soy volante quiero meter goles, pero sabemos que en cualquier momento el arco se le va a abrir. Nos apoyamos de forma increíble.

Entiendo que estás a préstamo, ¿te gustaría quedarte permanentemente en el club?

Acá volví a la vida, entrenar... tener esa alegría, entrar a la cancha y tener la pelota a los pies, y los compañeros te hacen sentir en casa y sentís la armonía del grupo y eso hace mejorar tu rendimiento. Cuando vine a Águila fue a préstamo y termina este torneo, pero acá me he vuelto a sentir jugador, te sentís importante al ver tu nombre en el once titular y eso lo valorás muchísimo. Yo quisiera quedarme, la confianza que me dan es algo que lo había perdido, cosas extradeportivas que pasan... pero entendí cuando me dijeron que el fútbol me daría revancha.

Personas se me acercaron, porque sabían que estaba pasándola mal en mi último semestre en FAS, no por mis compañeros o afición, había cosas extradeportivas, me dijeron que tendría mi revancha, en ese momento no lo creía.

Mis papeles pertenecen a FAS y esperando en Dios que se me siga dando la oportunidad de estar acá, y si no, yo no tengo ningún problema en volver a FAS.