Wálter Chigüila, descartado por el FAS, jugará con 11 Deportivo

Wálter Chigüila no tuvo el regreso esperado con el FAS, tras cumplir una cesión de un año con Águila, y apenas seis días después de unirse a la pretemporada se confirmó que no jugará con los tigrillos, sino con el 11 Deportivo.

El jueves, el jugador conoció, por voz del entrenador Guillermo Rivera, que no entraba en sus planes para el Clausura 2020. Así lo explicó a EL GRÁFICO. Y este jueves se hizo pública su llegada al conjunto ahuachapaneco.

#11DeportivoOficial

El Ahuachapaneco Walter Ernesto Ayala Chiguila, se convierte en el nuevo refuerzo de nuestro equipo fronterizo.

El Ahuachapaneco Walter Ernesto Ayala Chiguila, se convierte en el nuevo refuerzo de nuestro equipo fronterizo.

¡¡BIENVENIDO A TU CASA CHIGUILA!!

Sobre su éxodo del FAS, explicó que “saliendo del entreno, como a las 5:00 de la tarde de este jueves, el profesor Rivera se me acercó para decirme que en este momento no me veía en el FAS y que lo haría hasta que esté más maduro. Es una decisión técnica, no de parte de la directiva, porque es el entrenador quien arma el equipo”.

Chigüila mencionó que tomó con tranquilidad todo esto. “Yo estaba trabajando fuerte, comprometido, tenía muchas ganas de estar allí, de revertir lo que sucedió en mi etapa anterior pero en esta decisión solo toca aceptar y donde me toque ir defenderé los colores de otro equipo”.

Chigüila, quien jugó recientemente con la selección preolímpica, explicó que coincidió también allí con “Memo” Rivera pero que no tuvo problemas. “Estuve con el profesor Memo en la preolímpica el año pasado, siempre traté de trabajar fuerte y allí no fue la excepción”.

Wálter tiene un año más de contrato con FAS, y su llegada al Tanque Fronterizo será a préstamo solo por el Clausura 2020, según dijo.