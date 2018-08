Walter Guevara responde: "No soy un jugador mala leche"

El diario vivir del defensor Walter Guevara en las filas de Municipal Limeño ha cambiado desde su expulsión ante Alianza el pasado domingo por la fecha dos del Apertura 2018.

Luego de ver la cartulina roja por una fuerte entrada sobre el atacante colombiano albo, Bladimir Díaz, en la recta final del primer tiempo donde limeños y capitalinos empataron a tres goles, Guevara admite su culpa.

Pero a pesar de que pidió perdón al ariete cafetero también refuta las acusaciones en su contra y de ser un jugador polémico y temperamental dentro de la cancha.

¿Te consideras un jugador violento luego de tu expulsión ante Alianza?

No me considero de esa manera, creo que cuando el jugador está "caliente" dentro de la cancha le pasa eso; espero que no vuelva a suceder, he cometido muchos errores, siento que estoy dañando al grupo, a mis compañeros y debo de pensar en eso, (necesito) madurar mucho y pasar este episodio que me ha sucedido, pensar que las cosas en este torneo me irá mejor. Pido disculpas a Bladimir Díaz por esa mala entrada y pensar mejor que se vienen otros partidos, lástima que no estaré ante Águila pero estaré alentándolos desde afuera.

¿Qué ha pasado por tu cabeza luego de esa fuerte acción sobre Bladimir Díaz?

Me siento frustrado, me siento mal por mis compañeros, cuerpo técnico y la directiva del equipo. Sé que ha sido un gran error que espero no suceda otra vez, entiendo que la prensa me ha catalogado como un jugador violento pero lo dejamos en el pasado, he recibido el apoyo del equipo y debo de poner de mi parte para que todo esto no se repita y me vaya bien en el torneo.

¿No te considerás un jugador "mala leche"?

No soy un jugador "mala leche", no me considero de esa manera. Cuando a uno le hacen una jugada así lo único que piensa en ese momento es desquitarte porque estás "caliente", pero sé que no debo de obrar así, debo madurar más en ese tema. La verdad no me considero un jugador violento, debo trabajar en eso psicológicamente.

¿Ya observaste el video de tu entrada sobre la pierna del colombiano Díaz?

Sí, he observado la acción y acepto que debió ser una tarjeta roja directa. Disculparme con Bladimir ya que es un gran jugador, uno piensa solo desquitarse de una jugada así, espero que Bladimir siga mejor y esperando que le vaya bien en su paso por Alianza, que la lesión no sea grave, espero acepte mis disculpas y a la gente que me mira en la calle espero ya no siga criticándome, que ya no me insulte por esa acción, deseo dejar todo esto atrás y comenzar con una nueva mentalidad en la cancha.

¿Hubo una acción previa a tu expulsión donde sufriste una entrada de Bladimir Díaz similar?

Sí, sufrí una acción similar de Bladimir Díaz donde se me tiró con todo, pero igual, me golpeó pero no lo miro (mi acción) como una revancha o un acto de "mala leche" de parte mía ni de él contra mí antes, su modo es bonito en la cancha. Admito que me pasé en la acción ya que le quité el balón pero dejé el pié en el aire y terminó sobre su pierna. Se mira esa acción como un desquite mío por la falta antes que sufrí pero internamente no lo siento así, le dije a él que me disculpara por mi acción y él se enojó conmigo, entiendo su enojo pero espero que me haya disculpado al final, le brindo mi apoyo y espero que no haya sido grave.

¿Pensás que podés estar en el derbi ante Pasaquina el próximo 15 de este mes?

Espero que sí, dependerá si me castigan con un juego o con dos, ya no queda en mí saberlo, sé que el Coronel (Samuel) Gálvez está encima de ese tema, pero al final espero retornar pronto, ganarme la confianza del técnico y de mis compañeros y poder quitarme las críticas de los aficionados que están molestos conmigo porque dejé al equipo con un jugador menos.