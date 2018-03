Welcome está cerca del Dragón

Lee también

El jugador hondureño Georgie Welcome podría convertirse en el nuevo fichaje del Dragón para el Clausura 2017 informó Héctor Escobar Sorto, presidente del equipo mitológico.El delantero catracho estuvo en los planes de Luis Ángel Firpo, pero los pamperos ya tenían cubiertas las cuatro plazas de extranjeros por lo que el Dragón vio una buena oportunidad para reforzar el equipo.“Estamos en un 90% de que venga al equipo. Es un jugador de mucho historial deportivo y esperamos concretar el acuerdo para que sea parte de Dragón”, comentó el dirigente.“Él venía para Firpo, pero ellos ya tenían sus extranjeros y se nos llegó esta buena oportunidad, solo es cosa de detallitos extras y el tema económico casi está solucionado”, explicó Sorto.Los escupefuego también tienen a prueba a Pedro Vargas Roche y tenían en la mira al jamaiquino McKaully Tulloc, pero Héctor Sorto mencionó que de cerrar el trato con Welcome, el futbolista Tulloch ya no estaría en sus planes.El Dragón debutará el domingo contra el Municipal Limeño a las 3:00 de la tarde.