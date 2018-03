Wenger se tambalea

Lee también

El entrenador del Arsenal, el francés Arsène Wenger, admitió ayer que tendrá en cuenta los sentimientos de los fans a la hora de decidir su futuro en el club de fútbol, a final de temporada.El técnico, que termina contrato en junio con la entidad londinense, había advertido ya que resolverá su continuidad o no al frente del equipo, cuando termine el campeonato de la Premier League.“No será el factor más importante, pero uno lo considera, por supuesto”, dijo el francés en una rueda de prensa. “Trabajé muy duro durante 20 años para hacer felices a nuestros fans y cuando pierdes, comprendo que no lo estén”.Algunos aficionados protestaron por la eliminación del Arsenal en los octavos de final de la Liga de Campeones, al caer por un resultado global de 10-2 ante el Bayern Múnich, algo que medios británicos consideraron “vergonzoso”.Wenger, que llegó al club gunner en 1996, ha logrado siempre que su equipo se clasifique para la Champions. Sin embargo, la derrota en Liverpool la pasada semana sacó al Arsenal de los cuatro primeros en la Premier, lo que hace el duelo de mañana en los cuartos de final de la Copa ante el Lincoln aún más importante.“Yo no trabajo para mi imagen. Trabajo para el club con máximo compromiso”, advirtió Wenger.