William Guerrero regreso a primera: "Busqué tanto esta oportunidad"

El Jocoro anunció al colombiano William Guerrero como su último fichaje extranjero de cara al Clausura 2021. Tuvieron que pasar más de tres años para que el mediocampista cafetero retornara a la máxima categoría del fútbol nacional.

Durante todo este tiempo, Guerrero corrió en las canchas de la segunda división con Once Municipal, Platense, Vendaval y Marte Soyapango, este último club, semifinalista del ascenso, tuvo como una de sus máximas figuras al colombiano. Anteriormente, William jugó para Sonsonate y la UES.

En su regreso a primera, Guerrero agradece a Dios por la oportunidad, porque pese a que siempre realizó buenos torneos en el ascenso, las oportunidades de retornar al fútbol élite se le negaron.

"Es una oportunidad muy bonita luego de tres años, gracias a Dios se me dio la oportunidad que tanto había buscado y que se me estaba negando muchas veces. Regresar a primera después de tres años es como que ya se me había olvidado de estar ahí, como te tratan, muy diferente de lo que es segunda, solo espero estar a la altura para aportar a lo que el equipo necesite", dijo.

Según detalló, el volante tuvo que competir junto a otros dos extranjeros por la última plaza en el plantel. Aseguró que el hecho de que Carlos Romero tuviera referencia de él ayudó a que el estratega se inclinara por ficharlo.

"Cuando este equipo estaba en segunda lo enfrenté muchas veces con Once Municipal, estaba el profesor Carlos Romero, entonces él ya tenía una idea y una perspectiva de mí. La verdad quiero hacer un gran torneo y buscar ganar cosas", aseguró.

EXPECTATIVAS

Las expectativas y emociones del mediocampista colombiano son muchas. Consolidarse, hacer un buen torneo y buscar ganar cosas con el equipo son algunas. Sin embargo, por el momento asegura que lo más importante es hacer espacio en el plantel e intentar que el equipo despegue luego de su mal inicio de torneo.

"Las expectativas son muchas, la primera es que quiero consolidarme en el grupo, gracias a Dios encontré un grupo sano, humilde, algo modesto, pero con jugadores que tienen hambre de gloria y de querer ganar cosas. Estamos un poco complicados porque el equipo no ha ganado, pero ya estos partidos nos ayudarán para despegar", confesó.