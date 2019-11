William Renderos y Rudy Valencia renuncian al Limeño

El Municipal Limeño se quedó en cuestión de horas sin entrenador y sin uno de sus jugadores más importantes en los últimos torneos. Tanto William Renderos Iraheta como el volante Rudy Valencia presentaron sus renuncias este miércoles.

De acuerdo al vicepresidente del club, Rómulo Gómez, "estamos sorprendidos como junta directiva, realmente él vino a hacer un gran trabajo y dejó su huella. Para nosotros es una sorpresa muy delicada, pero debemos buscar una solución".

Renderos deja a los cucheros en la tercera posición de la tabla con 29 puntos y el torneo anterior llevó a los suyos a la instancia semifinal. Su cargo será tomado por el asistente Manuel Carranza Murillo, quien dirigió en el pasado a Audaz.

"Ayer mismo (martes) se le dio un espacio para que hablara con su esposa para llegar en la mañana (del miércoles) y determinar si se quedaba. Fue una cuestión muy personal de él", añadió, sobre la salida del timonel nacional.

El comunicado de la renuncia de William Renderos y Rudy Batres Valencia.

Aparte de Renderos, Rudy Valencia, quien llegó al conjunto oriental en enero de este año, también presentó su renuncia de forma "irrevocable", tras conocer la salida del entrenador.

"Él (Valencia) dice que ya no seguirá porque el profe no seguiría; nosotros no nos podemos meter porque son cosas personales. Lo respeto como jugador y persona, a la institución le ha dado mucho, pero no podremos hacer nada", indicó el dirigente auriazul.

"Hablamos con él y lo hicimos tratando de hacerle entender que el barco debe seguir adelante. Se retiró (del equipo) y ni modo", agregó.